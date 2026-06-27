Tadej Pogačar pornește ca mare favorit la Turul Franței 2026, care începe săptămâna viitoare, la Barcelona. Jonas Vingegaard, principalul rival

Tadej Pogačar, liderul echipei UAE Team Emirates-XRG, a avut un parcurs aproape perfect în prima parte a sezonului, adjudecându-și printre altele Strade Bianche, Milano-San Remo, Turul Flandrei, Liege-Bastogne-Liege și Turul Romandiei. Pogačar și-a confirmat forma excelentă și în Turul Elveției, competiție pe care a câștigat-o săptămâna trecută, în premieră. A bifat, astfel, 13 victorii în 2026 (două la general), din 16 zile de concurs.

Slovenul este deja unul dintre cei mai titrați rutieri ai generației sale. Până în prezent, el a câștigat cinci Mari Tururi: patru ediții ale Turului Franței (în 2020, 2021, 2024 și 2025; de asemenea, a terminat pe locul secund în 2022 și 2023) și un Tur al Italiei (2024).

Prin cele patru succese în Turul Franței, Pogačar l-a egalat pe britanicul Chris Froome și se află la doar o victorie de recordul absolut de cinci titluri deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain.

În plus, slovenul a depășit deja pragul de 100 de victorii la profesioniști, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai compleți rutieri ai epocii moderne.

Un nou duel cu Jonas Vingegaard, învingător în primul Mare Tur al anului

Principalul adversar al slovenului se anunță din nou danezul Jonas Vingegaard. Dublul câștigător al Marii Bucle a depășit problemele de la începutul sezonului și a obținut victorii în Paris-Nisa, Turul Cataloniei și Turul Italiei, unde a câștigat cinci etape și clasamentul general. După un stagiu de pregătire la Tignes, Vingegaard speră să ajungă la startul de la Barcelona într-o formă superioară celei din ultimii doi ani.

În cadrul formației UAE Team Emirates-XRG, mexicanul Isaac del Toro va debuta în Turul Franței, având rolul de principal locotenent al lui Pogacar în etapele montane. Del Toro traversează, la rândul său, un sezon remarcabil, cu victorii în UAE Tour, Tirreno-Adriatico și Turul Auvergne-Rhone-Alpes.

Seixas și Evenepoel, candidați la podium

Francezii își pun mari speranțe în tânărul Paul Seixas, în vârstă de doar 19 ani, care va debuta și el în Marea Buclă după succesele obținute în Turul Țării Bascilor și Flèche Wallonne.

Belgianul Remco Evenepoel rămâne unul dintre candidații la podium, în pofida unor evoluții oscilante în cursele pe etape din acest sezon. Echipa Red Bull a optat pentru un program special de pregătire pentru campionul belgian, care nu a participat în principala cursă premergătoare Turului Franței.

Tot la Red Bull, germanul Florian Lipowitz și-a consolidat statutul de pretendent la un rezultat important după ce a terminat pe podium în Turul Cataloniei, Turul Țării Bascilor și Turul Romandiei, înainte de a câștiga Turul Sloveniei.

Spaniolul Juan Ayuso, aflat la primul sezon la Lidl-Trek, încearcă să revină în prim-plan după o primăvară afectată de căzături și probleme de sănătate, în timp ce britanicul Tom Pidcock reprezintă una dintre marile necunoscute ale ediției din acest an. Retras recent din Turul Elveției din cauza unei infecții virale, Pidcock nu și-a fixat un obiectiv clar pentru clasamentul general, însă rămâne un rutier capabil să anime cursa.

Traseul cuprinde peste 3.000 de kilometri, plecând în premieră din Barcelona

Turul Franței 2026 va debuta pe 4 iulie la Barcelona și se anunță a avea unul dintre cele mai dificile trasee din ultimii ani, cu 3.333 km împărțiți în 21 de etape, opt etape montane și cinci sosiri în cățărare.

Reperele principale ale traseului: