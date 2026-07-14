România are prima campioană europeană la motocross feminin. Theodora Gumeniuc a cucerit aurul

România a obținut, în premieră, un titlu european în motocross prin Theodora Gumeniuc, care a devenit campioană europeană FIM Europe la clasa EMX Women 125CC. Performanța reprezintă cel mai important rezultat din istoria motocrossului românesc la nivel continental și marchează o premieră pentru acest sport în România.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Motociclism, care a descris reușita sportivei drept un moment de referință pentru motocrossul românesc.

Primul titlu european FIM Europe pentru România

Potrivit Federației Române de Motociclism, Theodora Gumeniuc este primul sportiv român care cucerește un titlu european FIM Europe în motocross, la categoria feminină de 125 cmc.

Reprezentanții federației subliniază că succesul este rezultatul unor ani de pregătire, disciplină și perseverență, dar și al efortului depus de întreaga echipă din spatele sportivei.

A continuat competiția după o accidentare

Performanța capătă o valoare și mai mare în contextul în care Theodora Gumeniuc a suferit o accidentare în timpul unei etape desfășurate în Olanda, însă a revenit în competiție și a continuat lupta pentru titlul continental.

Federația apreciază că parcursul sportivei demonstrează că succesul la cel mai înalt nivel este construit prin muncă și capacitatea de a depăși momentele dificile.

O performanță care intră în istoria motocrossului românesc

Medalia de aur obținută de Theodora Gumeniuc aparține nu doar sportivei, ci și tuturor celor care au contribuit la această reușită: familie, antrenori, echipă și susținători.

Și Agenția Națională pentru Sport a felicitat-o pe campioană, subliniind că performanța reprezintă o pagină importantă în istoria sportului românesc.

Titlul european obținut de Theodora Gumeniuc face parte într-o disciplină care, deși are o tradiție în România, nu a reușit până acum să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental. Reușita sportivei poate reprezenta un impuls pentru dezvoltarea motocrossului și pentru promovarea acestui sport în rândul tinerilor.

Prin această victorie, România își adaugă în palmares un nou titlu european într-o disciplină spectaculoasă și extrem de solicitantă, iar Theodora Gumeniuc devine unul dintre numele de urmărit în motocrossul european în anii următori.