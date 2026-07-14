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Inteligența Artificială a analizat toate datele despre echipe și a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale de fotbal

Inteligența Artificială a analizat toate datele despre cele patru echipe din semifinale și a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale de fotbal. În demers au fost utilizate nouă dintre cele mai populare programe cu IA. Lupta s-a dat între două echipe.
Inteligența Artificială a analizat toate datele despre echipe și a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale de fotbal
Petru Mazilu
14 iul. 2026, 14:09, Sport
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Inteligența Artificială a utilizat numeroase informații pentru a stabili care este cea mai probabilă câștigătoare a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic și Canada. Demersul inițiat de Al Jazeera a utilizat nouă programe de IA cărora li s-a solicitat să prezică podiumul competiției.

Analiza a fost făcută plecând de la toate date disponibile pentru fiecare echipă. Printre altele au fost luate în calcul forța echipei, calitatea lotului, valoarea antrenorului, performanțele anterioare și forma de la actualul turneu.

Inteligența Artificială a stabilit: Franța va câștiga turneul

Franța a fost numită ca favorită la câștigarea trofeului, primind cinci din cele nouă voturi. Pentru Franța au optat Gemini, Grock, DeepSeek, Le Chat și Qwen. Argentina, campioana mondială en-titre, a primit celelalte patru voturi de la ChatGPT, Claude, Copilot și Meta AI.

Predicțiile pentru locul doi au fost mai împărțite. Franța și Argentina au primit fiecare câte trei voturi, urmate de Anglia cu două și Spania cu unul.

Spania este favorită pentru a termina a treia primind șase din cele nouă predicții pentru locul trei.
În linii mari, predicțiile arată un mod comun de analiză al IA. Totuși, acestea arată și diferențe în modul în care programele cu IA analizează performanțele recente și componența lotului.

Cupa Mondială de fotbal a ajuns în faza semifinalelor. Marți, Franța va întâlni Spania pe stadionul AT&T din Arlington, Texas. Miercuri, Anglia va întâlni Argentina pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, Georgia.

Finala mică se va juca sâmbătă. Marea finală a Cupei Mondiale va fi duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.

Predicțiile Inteligenței Artificiale

-Predicții privind campioana

Franța: 5 programe
Argentina: 4 programe

-Predicții privind locul doi

Franța: 3 programe
Argentina: 3 programe
Anglia: 2 programe
Spania: 1 program

Predicții privind locul trei

Spania: 6 programe
Anglia: 2 programe
Franța: 1 program

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