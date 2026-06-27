Tabloul Cupei Mondiale prinde contur: Franța și Germania pot juca în optimi, Argentina are culoar spre semifinale

Cel mai spectaculos duel posibil al primelor tururi eliminatorii este Franța – Germania, dar nu în 16-imi, ci în optimi. Cele două mari favorite sunt pe același culoar: Germania va juca împotriva Paraguayului, iar Franța va întâlni Suedia. Dacă ambele își câștigă meciurile, cele două naționale se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finală.

Franța a câștigat grupa I și va intra în faza eliminatorie după un parcurs solid, în timp ce Germania, deși a terminat pe primul loc în grupa E, a arătat vulnerabilități, inclusiv în eșecul cu Ecuador din ultima etapă. Învingătoarea posibilului duel Franța – Germania ar urma să meargă apoi pe un culoar cu Canada, Africa de Sud, Olanda sau Maroc.

Argentina, culoar mai accesibil spre careul de ași

Campioana mondială Argentina pare, cel puțin pe hârtie, una dintre marile câștigătoare ale tabloului provizoriu. Naționala lui Lionel Messi va juca în 16-imi cu Cape Verde, una dintre surprizele turneului, aflată la prima prezență la Cupa Mondială.

Dacă trece de Cape Verde, Argentina va întâlni în optimi câștigătoarea meciului Australia – Egipt. Abia în sferturi ar putea apărea un adversar de calibru mai mare, în funcție de rezultatele din zona Elveția / câștigătoarea grupei K / echipe venite de pe locul 3.

Traseul Argentinei pare astfel mai accesibil decât al altor favorite, cel puțin până în semifinale. În penultimul act ar putea apărea însă un duel uriaș, inclusiv cu Brazilia, dacă selecționata sud-americană își respectă statutul pe propriul culoar.

Brazilia are Japonia, apoi un traseu care se poate complica

Brazilia va juca în 16-imi cu Japonia, într-un meci deja stabilit. Dacă trece mai departe, „Seleção” va întâlni în optimi câștigătoarea dintre Coasta de Fildeș și Norvegia.

Pe hârtie, Brazilia are un start de fază eliminatorie abordabil, dar drumul se complică din sferturi. În funcție de ultimele rezultate din grupe, pe culoarul brazilienilor pot apărea Mexic, câștigătoarea grupei L, posibil Anglia, sau una dintre echipele calificate de pe locul 3.

Un scenariu spectaculos ar duce Brazilia și Argentina pe traseu de coliziune în semifinale, înaintea finalei Cupei Mondiale.

Spania, Portugalia și Anglia, încă influențate de meciurile nopții

O altă zonă importantă a tabloului depinde de ultimele partide din grupele K și L. Spania știe că va juca împotriva locului 2 din grupa J, unde Algeria și Austria se luptă pentru poziția secundă.

În grupa K, Columbia și Portugalia joacă pentru primul loc. Rezultatul este important pentru întregul tablou: locul ocupat de Portugalia poate schimba complet traseul lusitanilor și poate duce inclusiv la un posibil duel cu Spania în optimi, în anumite condiții.

Anglia este deja calificată, dar meciul cu Panama poate decide dacă va câștiga grupa L și, implicit, ce traseu va avea în faza eliminatorie. Tot în această zonă se joacă și Ghana – Croația, partidă care poate influența ierarhia finală și calculele pentru echipele de pe locul 3.

Sursa foto: X Football Meets Data

Echipele cu bifa sunt confirmate ca fiind in pozitie. Restul echipelor sunt puse puse pe baza sitauției actuale, înainte de meciurile finale

Meciuri deja stabilite în 16-imi

Printre meciurile deja cunoscute se numără Africa de Sud – Canada, Brazilia – Japonia, Germania – Paraguay, Olanda – Maroc, Coasta de Fildeș – Norvegia, Franța – Suedia, SUA – Bosnia și Herțegovina, Australia – Egipt și Argentina – Cape Verde.

Tabloul final va fi completat după ultimele jocuri din noaptea de sâmbătă spre duminică: Panama – Anglia, Croația – Ghana, Columbia – Portugalia, RD Congo – Uzbekistan, Iordania – Argentina și Algeria – Austria.

Cum arată principalele trasee posibile

Franța: Suedia în 16-imi, posibil Germania în optimi.

Germania: Paraguay în 16-imi, posibil Franța în optimi.

Argentina: Cape Verde în 16-imi, apoi Australia sau Egipt în optimi, cu un culoar aparent favorabil până în semifinale.

Brazilia: Japonia în 16-imi, apoi Coasta de Fildeș sau Norvegia în optimi, cu posibil duel complicat în sferturi.

Spania: locul 2 din grupa J în 16-imi, apoi un posibil adversar puternic venit din zona grupei K sau L.

Anglia: deja calificată, dar traseul depinde de ultimul meci din grupă și de poziția finală.