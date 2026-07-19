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Finala Cupei Mondiale: Spania și Argentina dispută titlul de Regină a lumii

Campioana mondială en titre Argentina și campioana Europei, Spania, se înfruntă duminică pe New York New Jersey Stadium, în finala Cupei Mondiale. Spania poate cuceri ce de-al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce sud-americanii se luptă pentru apărarea titlului și un posibil al patrulea triumf.
Finala Cupei Mondiale: Spania și Argentina dispută titlul de Regină a lumii
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 08:22, Sport
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Finala Cupei Mondiale se încheie duminică cu cel de-al 104-lea meci al competiției, în care se vor întâlni campioana mondială Argentina și campioana europeană Spania. Partida se va disputa pe New York New Jersey Stadium, de la ora 22:00 (ora României). 

Parcursul Spaniei: Un singrul gol primit până în finală

Parcursul spaniolilor până în ultimul act competițional a fost marcat de surprize, dar și de o defensivă dură care pe perioada turneului a primit un singur gol. Formația condusă de Luis de la Fuente a terminat faza grupelor pe primul loc după ce a făcut o remiză albă cu Insulele Capului Verde a învins Arabia Saudită cu 4-0 și Uruguayul cu 1-0. 

În fazele eliminatorii, „La Furia Roja” a trecut fără emoții de Austria (3-0), înainte de două victorii obținute la limită, împotriva Portugaliei, în optimi, (1-0) și Belgiei, în sferturi, (2-1), ambele meciuri fiind decise de golurile pe final ale lui Mikel Merino. 

Pentru calificarea în finală, Spania a trecut de Franța, reușind să învingă formația lui Didier Deschamps cu 2-0, după 90 de minute în care au controlat partida. 

Traseul Argentinei și magia lui Messi

De partea cealaltă, Argentina a avut un traseu mult mai dificil către a doua finală consecutivă. Campioana a reușit să câștige toate meciurile din faza grupelor, Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1), căpitanul Lionel Messi, fiind principalul artizan al reușitelor, marcând 6 goluri în cele trei meciuri. 

În fazele eliminatorii, elevii lui Lionel Scaloni au întâmpinat dificultăți. Aceștia au trecut de Capul Verde cu scorul de 3-2, după 120 de minute. În optimi, Argentina a produs o revenire spectaculoasă în fața Egiptului, întorcând scorul de la 0-2 în ultimele minute pentru o victorie cu 3-2. În sferturile de finală, sud-americanii au trecut de Elveția cu 3-1 după prelungiri. 

În semifinale, formația „Albiceleste” a reușit încă o revenire. Deși erau conduși cu 1-0 de Anglia, Argentina a întors scorul în minutele 85, prin reușita lui Enzo Fernandez, și 90+2, prin Lautaro Martinez, pentru a se califica în ce urmează să fie a șaptea finală a naționalei sud-americane. 

Unde se desfășoara finala?

Meciul va fi găzduit de New York New Jersey Stadium, o arena cu o capacitate de peste 80.000 de locuri, inaugurată în 2010. Stadionul a găzduit anterior finala Campionatului Mondial al Cluburilor, jucată de Chelsea și PSG.

La aceasta ediție de Cupă Mondială, a găzduit deja șapte partide disputate, cinci din faza grupelor, victoria Franței cu 3-0 în fața Suediei și eliminarea surpriză a Braziliei de către Norvegia. 

Arbitrul finalei

Pentru această finală, FIFA l-a desemnat pe slovenul Slavko Vinčić să fie arbitrul partidei. Vinčić este arbitru FIFA din 2010 și a arbitrat meciuri importante precum finala Europa League din 2022, disputată între Eintracht Frankfurt și Rangers, și finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid în fața Borussiei Dortmund. 

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