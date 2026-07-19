Prima pagină » Sport » Messi, în fața unei noi pagini de istorie. Ce recorduri poate stabili în finala Cupei Mondiale 2026

Messi, în fața unei noi pagini de istorie. Ce recorduri poate stabili în finala Cupei Mondiale 2026

Lionel Messi este la un singur meci distanță de un nou capitol istoric al unei cariere fără precedent. Căpitanul Argentinei va disputa duminică, împotriva Spaniei, a treia finală de Cupă Mondială din carieră și a doua consecutivă.
Messi, în fața unei noi pagini de istorie. Ce recorduri poate stabili în finala Cupei Mondiale 2026
sursă foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
19 iul. 2026, 08:33, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La 39 de ani, Messi deține deja cele mai importante recorduri ale Cupei Mondiale. A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate la turneul final (31 înaintea finalei), cele mai multe victorii, cele mai multe minute jucate, cele mai multe apariții în calitate de căpitan și singurul fotbalist care a oferit pase decisive la cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale.

De asemenea, după semifinala cu Anglia, încheiată cu victoria Argentinei, scor 2-1, și cele două assisturi pentru Enzo Fernández și Lautaro Martínez, și-a mărit recordul la 12 pase decisive în istoria competiției.

Tot la ediția din 2026, Messi și-a consolidat statutul de golgheter all-time al Cupei Mondiale, cu 21 de goluri, depășindu-l pe germanul Miroslav Klose (16).

Unul dintre cele mai importante repere pe care îl poate atinge duminică este însă unul extrem de rar în istoria fotbalului.

Dacă va evolua împotriva Spaniei, Messi va deveni doar al doilea fotbalist care joacă efectiv în trei finale de Cupă Mondială, după brazilianul Cafu. Fostul fundaș al Braziliei a evoluat în finalele din 1994, 1998 și 2002 și este, până în prezent, singurul jucător care a intrat pe teren în trei finale ale competiției.

În schimb, alți mari campioni precum Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus sau Pierre Littbarski au făcut parte de trei ori din loturile unor echipe finaliste, însă nu au evoluat în toate cele trei finale.

Comparație cu Diego Maradona

Messi are, de asemenea, șansa de a cuceri al doilea titlu mondial consecutiv cu Argentina, după cel obținut în Qatar, în 2022. O asemenea performanță ar însemna că va deveni primul căpitan al Argentinei care ridică de două ori trofeul Cupei Mondiale.

Comparația cu Diego Maradona este inevitabilă. Legenda Argentinei a disputat patru ediții ale Cupei Mondiale (1982, 1986, 1990 și 1994), a jucat 21 de meciuri, a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive, conducând naționala la titlul mondial din 1986 și până în finala din 1990.

Dacă Maradona este asociat cu una dintre cele mai impresionante ediții individuale din istoria competiției, cea din 1986, Messi și-a construit legenda pe parcursul a șase turnee finale, între 2006 și 2026.

Din punct de vedere statistic, actualul căpitan al Argentinei a depășit deja aproape toate performanțele predecesorului său.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Cum i-a păcălit pe jandarmi traficantul de persoane care a evadat chiar în timpul percheziției. Cascadoria fugarului a fost filmată
Gandul
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Cancan
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport
Căprioarele captive ale lui Viorel Paşca: „Şi dacă le laşi libere, se întorc înapoi”
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu vila Stelei Popescu din 2 Mai. Cine se ocupă acum de casa în care actrița își petrecea verile?
CSID
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia