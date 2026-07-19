Messi, în fața unei noi pagini de istorie. Ce recorduri poate stabili în finala Cupei Mondiale 2026

La 39 de ani, Messi deține deja cele mai importante recorduri ale Cupei Mondiale. A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate la turneul final (31 înaintea finalei), cele mai multe victorii, cele mai multe minute jucate, cele mai multe apariții în calitate de căpitan și singurul fotbalist care a oferit pase decisive la cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale.

De asemenea, după semifinala cu Anglia, încheiată cu victoria Argentinei, scor 2-1, și cele două assisturi pentru Enzo Fernández și Lautaro Martínez, și-a mărit recordul la 12 pase decisive în istoria competiției.

Tot la ediția din 2026, Messi și-a consolidat statutul de golgheter all-time al Cupei Mondiale, cu 21 de goluri, depășindu-l pe germanul Miroslav Klose (16).

Unul dintre cele mai importante repere pe care îl poate atinge duminică este însă unul extrem de rar în istoria fotbalului.

Dacă va evolua împotriva Spaniei, Messi va deveni doar al doilea fotbalist care joacă efectiv în trei finale de Cupă Mondială, după brazilianul Cafu. Fostul fundaș al Braziliei a evoluat în finalele din 1994, 1998 și 2002 și este, până în prezent, singurul jucător care a intrat pe teren în trei finale ale competiției.

În schimb, alți mari campioni precum Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus sau Pierre Littbarski au făcut parte de trei ori din loturile unor echipe finaliste, însă nu au evoluat în toate cele trei finale.

Comparație cu Diego Maradona

Messi are, de asemenea, șansa de a cuceri al doilea titlu mondial consecutiv cu Argentina, după cel obținut în Qatar, în 2022. O asemenea performanță ar însemna că va deveni primul căpitan al Argentinei care ridică de două ori trofeul Cupei Mondiale.

Comparația cu Diego Maradona este inevitabilă. Legenda Argentinei a disputat patru ediții ale Cupei Mondiale (1982, 1986, 1990 și 1994), a jucat 21 de meciuri, a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive, conducând naționala la titlul mondial din 1986 și până în finala din 1990.

Dacă Maradona este asociat cu una dintre cele mai impresionante ediții individuale din istoria competiției, cea din 1986, Messi și-a construit legenda pe parcursul a șase turnee finale, între 2006 și 2026.

Din punct de vedere statistic, actualul căpitan al Argentinei a depășit deja aproape toate performanțele predecesorului său.