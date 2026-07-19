Ce spune Piqué despre secretul lui Messi, cu câteva ore înainte de marea finală

Gerard Piqué, campion mondial cu Spania în 2010, a analizat pentru AS finala de duminică dintre Spania și Argentina. Fostul fundaș spune că actuala generație poate ajunge la fel de sus ca cea din 2010. El adaugă, însă, că echipa lui De la Fuente are nevoie de timp pentru a se consacra.

Piqué a spus că Spania și Argentina sunt cele mai bune două echipe naționale ale turneului.

El a explicat că acest lucru se datorează, în principal, fotbaliștilor pe care le au la dispoziție. Piqué a adăugat că, la nivel colectiv, Spania rămâne echipa mai bună.

Fostul fundaș a spus că, dacă ambele naționale au ajuns în finală, este pentru că merită acest lucru.

Ce spune Piqué despre Messi?

Fostul fundaș l-a numit pe Messi un jucător cu o inteligență ieșită din comun pe teren. Potrivit lui Piqué, argentinianul știe exact în ce poziții poate produce diferența pe teren.

El a precizat că Messi reușește acest lucru chiar dacă nu mai are viteza de acum câțiva ani. Piqué a spus că Messi îi motivează și pe ceilalți coechipieri să se depășească.

Meciul cu Anglia ar fi, potrivit lui, unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

Întrebat despre Balonul de Aur, Piqué a evitat un răspuns tranșant. El a spus că Messi ar merita trofeul, dar că, în fiecare an, criteriile de departajare par diferite.

Care sunt pronosticurile lui Piqué pentru finală?

Fostul internațional crede că Argentina își va impune stilul de joc încă din start. El a spus că Spania trebuie să rămână fidelă propriului stil, bazat pe posesie și presing.

Piqué a amintit că naționala spaniolă întâmpină, istoric, mai multe dificultăți în fața echipelor sud-americane. Meciul cu Uruguay din acest turneu ar fi un exemplu recent.

Fostul jucător a comparat generația actuală cu cea din 2010. Potrivit lui, echipa lui De la Fuente poate ajunge la fel de sus, dar are nevoie de timp.

Piqué se află în Statele Unite alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 11 ani. El a povestit că a refuzat invitația FIFA de a sta în lojă.

Fostul fundaș a spus că a preferat să urmărească meciul alături de copiii săi.