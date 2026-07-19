Prima pagină » Sport » Ce spune Piqué despre secretul lui Messi, cu câteva ore înainte de marea finală

Ce spune Piqué despre secretul lui Messi, cu câteva ore înainte de marea finală

Gerard Piqué a analizat pentru AS finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, comparând actuala generație cu cea campioană în 2010.
Ce spune Piqué despre secretul lui Messi, cu câteva ore înainte de marea finală
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 13:21, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gerard Piqué, campion mondial cu Spania în 2010, a analizat pentru AS finala de duminică dintre Spania și Argentina. Fostul fundaș spune că actuala generație poate ajunge la fel de sus ca cea din 2010. El adaugă, însă, că echipa lui De la Fuente are nevoie de timp pentru a se consacra.

Piqué a spus că Spania și Argentina sunt cele mai bune două echipe naționale ale turneului.

El a explicat că acest lucru se datorează, în principal, fotbaliștilor pe care le au la dispoziție. Piqué a adăugat că, la nivel colectiv, Spania rămâne echipa mai bună.

Fostul fundaș a spus că, dacă ambele naționale au ajuns în finală, este pentru că merită acest lucru.

Ce spune Piqué despre Messi?

Fostul fundaș l-a numit pe Messi un jucător cu o inteligență ieșită din comun pe teren. Potrivit lui Piqué, argentinianul știe exact în ce poziții poate produce diferența pe teren.

El a precizat că Messi reușește acest lucru chiar dacă nu mai are viteza de acum câțiva ani. Piqué a spus că Messi îi motivează și pe ceilalți coechipieri să se depășească.

Meciul cu Anglia ar fi, potrivit lui, unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

Întrebat despre Balonul de Aur, Piqué a evitat un răspuns tranșant. El a spus că Messi ar merita trofeul, dar că, în fiecare an, criteriile de departajare par diferite.

Care sunt pronosticurile lui Piqué pentru finală?

Fostul internațional crede că Argentina își va impune stilul de joc încă din start. El a spus că Spania trebuie să rămână fidelă propriului stil, bazat pe posesie și presing.

Piqué a amintit că naționala spaniolă întâmpină, istoric, mai multe dificultăți în fața echipelor sud-americane. Meciul cu Uruguay din acest turneu ar fi un exemplu recent.

Fostul jucător a comparat generația actuală cu cea din 2010. Potrivit lui, echipa lui De la Fuente poate ajunge la fel de sus, dar are nevoie de timp.

Piqué se află în Statele Unite alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 11 ani. El a povestit că a refuzat invitația FIFA de a sta în lojă.

Fostul fundaș a spus că a preferat să urmărească meciul alături de copiii săi.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Avocatul fraților Tate face declarații de ultimă oră: „Lumea știe că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați”
Gandul
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Cancan
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport
John Lough, fost reprezentant NATO la Moscova: „Rusia va fi în căutarea unor noi lideri în curând”
Libertatea
Medicii avertizează: o pată închisă la culoare pe piele poate fi un semn al diabetului de tip 2
CSID
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia