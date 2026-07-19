De ce se joacă finala Cupei Mondiale în New Jersey

Este aproape de New York, orașul lui Donald Trump, iar stadionul este foarte mare. Au existat însă numeroase critici cu privire la gazon și la logistică.

Din motive legate de sponsorizare, pe durata Cupei Mondiale se numește New York/New Jersey Stadium. Include astfel și numele marelui (și mult mai faimosului) oraș vecin, conform Il Post.

Alegerea acestui stadion pentru finală este, într-un anumit sens, evidentă. Cu cele 80.663 de locuri, este cel mai mare dintre cele alese din Statele Unite, țara care a găzduit toate meciurile Cupei Mondiale începând cu sferturile de finală.

Doar un alt stadion din întregul turneu avea o capacitate mai mare, Azteca din Ciudad de México (80.824 de locuri), care însă găzduise deja două finale ale Cupei Mondiale, în 1970 și în 1986.

Prin urmare, pentru FIFA, alegerea trebuia să cadă asupra unuia dintre principalele orașe americane. Los Angeles fusese deja gazda finalei ediției din 1994.

80.663 de locuri și multe controverse. Arena care găzduiește finala Cupei Mondiale 2026

Stadionul MetLife a fost inaugurat în 2010 și a înlocuit istoricul Giants Stadium, care se afla în aceeași zonă din East Rutherford.

Giants Stadium fusese arena de referință pentru principalele echipe sportive din New York. Aici jucau Giants și Jets, echipe de fotbal american, precum și Cosmos, echipa de fotbal la care a jucat Pelé la sfârșitul anilor ’70.

De asemenea, până la demolarea sa în 2009, a găzduit meciurile echipei New York Red Bulls, o altă echipă de fotbal a orașului, înființată în 1994 sub numele de New York MetroStars.

Astăzi, MetLife Stadium este folosit în principal pentru fotbalul american și găzduiește în continuare meciurile echipelor Giants și Jets. Este mult mai puțin folosit pentru fotbal.

Este o situație comună multor stadioane americane din cadrul Cupei Mondiale. Toate sunt construite fie ca stadioane multifuncționale, fie exclusiv pentru fotbalul american.

Despre MetLife Stadium s-a vorbit însă încă de la început în termeni destul de critici. Asta mai ales din cauza gazonului său deosebit de dur.

„Cred că sub gazon se află beton” a comentat selecționerul Franței, Didier Deschamps, după debutul echipei sale în New Jersey, pe 16 iunie.