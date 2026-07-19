Gianni Infantino a zburat echivalentul a două ocoale și jumătate ale Pământului în timpul Cupei Mondiale

Gianni Infantino a fost unul dintre cei mai activi oficiali ai Cupei Mondiale FIFA 2026. De la începutul turneului și până la finala programată duminică, președintele FIFA a efectuat numeroase deplasări pentru a participa la meciuri, reuniuni și evenimente oficiale.

Avionul privat Gulfstream G650 utilizat de Infantino, arată că acesta a parcurs peste 90.000 de kilometri la această Cupă Mondială, potrivit unei analize realizate de Associated Press.

Aeronava, pusă la dispoziție din flota guvernului Qatar și operată de divizia de zboruri charter a Qatar Airways, sponsor al Cupei Mondiale, a efectuat în medie mai mult de un zbor pe zi începând cu 9 iunie. În unele zile, programul a inclus chiar și peste trei zboruri.

Pe lângă prezența la partidele turneului, agenda lui Infantino a inclus o vizită la New York pentru un interviu televizat, participarea la un summit FIFA organizat la Miami, precum și o deplasare la Doha pentru a participa la funeraliile fostului emir al Qatarului.

Înconjurul Pământului de peste două ori

Până înaintea finalei, președintele FIFA asistase la 43 de meciuri și vizitase toate cele 16 stadioane care au găzduit partide la Cupa Mondială.

În 13 zile diferite, Infantino a asistat la câte două meciuri disputate în orașe aflate la sute de kilometri distanță unul de celălalt. De asemenea aernnova sa a traversat de 23 de ori granițele dintre Statele Unite, Canada și Mexic pe parcursul turneului.

Durata totală a zborurilor efectuate în cadrul competiției a ajuns la 115 ore, fără a lua în calcul călătoria spre Qatar.

Cel mai lung zbor a avut loc între Miami și Seattle și a durat cinci ore și 44 de minute, în timp ce cel mai scurt, între Seattle și Vancouver, a avut o durată de doar 28 de minute.

Cea mai solicitantă zi din punct de vedere al deplasărilor a fost 26 iunie, când aeronava a parcurs 9.289 de kilometri pe ruta Miami – Dallas – Seattle – Miami.

În total, președintele FIFA a parcurs 95.403 kilometri în aer pe durata acestui turneu final. Distanța echivalează cu aproape două rotații și jumătate în jurul Pământului.

Promisiunile FIFA privind schimbările climatice

Deși forul internațional s-a angajat să reducă emisiile de carbon la jumătate până în 2030 și să atingă un nivel net zero până în 2040, organizarea unei competiții extinse în trei țări a alimentat dezbaterea și a atras criticile privind impactul asupra mediului al transportului aerian necesar pentru echipe, oficiali și suporteri.