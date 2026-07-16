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Cum a fost creat trofeul Cupei Mondiale. Povestea din spatele celui mai râvnit premiu din fotbal

Un sculptor italian se află în spatele trofeului Cupei Mondiale 2026. Cum a creat cel mai râvnit premiu din fotbal și ce emoții a vrut să surprindă.
Cum a fost creat trofeul Cupei Mondiale. Povestea din spatele celui mai râvnit premiu din fotbal
Ioana Târziu
16 iul. 2026, 11:39, Sport
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Un sculptor din Italia a creat trofeul Cupei Mondiale 2026, relatează AP.

Silvio Gazzaniga a proiectat trofeul în studioul său din cartierul Brera din Milano. El l-a proiectat după ce FIFA a lansat un concurs deschis pentru un nou design. Brazilia a preluat permanent posesia trofeului original, câștigând a treia Cupă Mondială în 1970.

Care este designul trofeului

Designul trofeului din acest an prezintă două figuri care se învârt spre o sferă care reprezintă Pământul.

„Când a început să proiecteze trofeul, a schițat un număr imens de desene. În cele din urmă, a început să dezvolte ideea de a avea lumea și acest simbol, ca două spirale de ADN, care se mișcă în sus”, a spus Giorgio Gazzaniga, fiul designerului.

Gazzaniga senior, sculptor și designer de trofee care a murit în 2016, a creat unele dintre cele mai prestigioase trofee din lume. Printre acestea, se numără Cupa UEFA și Supercupa Europei, potrivit sursei citate.

Au fost depuse peste 50 de propuneri. Doar Gazzaniga a prezentat o machetă completă. Acest lucru a permis juriului să aprecieze atât forma, cât și povestea transmisă, a spus fiul său.

Trofeul surprinde trei emoții

Sculptorul a dorit să surprindă trei emoții sportive într-o singură formă spiralată: lupta atletului, jubilația fanului și momentul victoriei.

„Există lumea, care stă deasupra tuturor lucrurilor, există efortul atletului, există mișcarea atletului în interiorul metalului. Corpul atletului este aspru, robust, căci a suferit, a trebuit să lupte și s-a zbătut pentru victorie”, a spus fiul sculptorului.

„Această victorie este exprimată prin brațe care seamănă cu aripile Victoriei, surprinzând nu doar triumful atletului, ci și jubilația fanului”, a adăugat el.

Câștigătorii Cupei Mondiale nu păstrează trofeul original

După turneu, trofeul original se întoarce la FIFA, care îl păstrează la sediul său din Elveția între Cupele Mondiale. Echipa câștigătoare aduce acasă o replică placată cu aur.

Aceasta este a 14-a ediție a Cupei Mondiale care folosește designul lui Gazzaniga. FIFA a decis să mențină trofeul în uz cel puțin până la turneul din 2038, potrivit aceleiași surse.

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