L’Équipe a desființat Franța după eliminarea de la Cupa Mondială. Mbappe, nota 3; Dembele și Olise au primit 2

Media echipei conduse de Didier Deschamps a fost de numai 3,7, în comparație cu 6,7 pentru Spania. L’Équipe și-a intitulat analiza „Digne și Olise au ratat totul”, considerând că cei doi jucători au simbolizat eșecul francezilor în semifinala disputată la Dallas.

Mbappe, nota 3: izolat și fără șut pe poartă

Kylian Mbappe nu a reușit să-și conducă echipa spre a treia finală mondială consecutivă. Căpitanul Franței a primit nota 3, după un meci în care a expediat trei șuturi, niciunul pe spațiul porții.

Jurnaliștii francezi au remarcat că Mbappe a părut în formă la primele sale acțiuni, însă nu a reușit să se conecteze cu ceilalți atacanți și a fost izolat în ofensivă. Atacantul a încercat apoi să rezolve singur mai multe faze, fără să găsească drumul spre gol.

Aceeași notă, 3, a primit-o și Aurelien Tchouameni. Mijlocașul a fost criticat pentru influența redusă asupra jocului și pentru incapacitatea de a opri dominația tehnică a Spaniei.

Digne, Dembele și Olise, cele mai mici note

Lucas Digne a primit nota 2, după ce greșelile sale au dus la penalty-ul din care Mikel Oyarzabal a deschis scorul. Fundașul a respins defectuos o centrare, apoi l-a faultat pe Lamine Yamal în interiorul careului.

L’Équipe a remarcat că Digne a continuat să piardă mingi și în repriza secundă, fiind înlocuit în minutul 72 de Theo Hernandez.

Ousmane Dembélé a primit tot 2. Folosit inițial în partea dreaptă și mutat ulterior într-o poziție centrală, câștigătorul Balonului de Aur nu a reușit să influențeze partida. Cotidianul francez l-a descris drept o „imensă dezamăgire”, după ce atacantul a devenit aproape invizibil pe măsură ce meciul a avansat.

Michael Olise a completat lista jucătorilor notați cu 2. Fotbalistul lui Bayern München a avut o prestație mult sub evoluțiile sale din rundele precedente, ratând numeroase pase și driblinguri. A fost înlocuit în minutul 72 de Rayan Cherki.

Nici Deschamps nu a scăpat de critici

Selecționerul Didier Deschamps a primit nota 3. L’Équipe a criticat modul în care Franța a abordat partida, dar și deciziile luate de pe margine.

Introducerea lui Bradley Barcola în locul lui Desire Doue nu a produs efectul așteptat, iar schimbările au fost considerate prea prudente și influențate de statutul jucătorilor importanți din vestiar. Barcola a primit nota 4.

Mike Maignan a fost notat tot cu 4. Portarul nu a fost considerat responsabil pentru cele două goluri, dar a fost criticat pentru unele ezitări în jocul cu piciorul.

Cele mai mari note primite de titularii Franței au fost 5. Jules Kounde, Dayot Upamecano și Adrien Rabiot au atins acest calificativ. William Saliba nu a fost notat, deoarece a părăsit terenul accidentat în minutul 30. Înlocuitorul său, Maxence Lacroix, a primit nota 5.

Dani Olmo și Pedro Porro, nota 8

De partea Spaniei, Dani Olmo și Pedro Porro au primit cele mai mari note ale meciului: 8.

Olmo a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei, după o evoluție în care s-a remarcat prin pressing, mobilitate și contribuția la construcția ofensivă. Mijlocașul a oferit și pasa decisivă pentru golul de 2-0 marcat de Pedro Porro în minutul 58.

Porro a primit aceeași notă după ce și-a îndeplinit sarcinile defensive și a înscris golul care a închis practic semifinala. Rodri, Fabián Ruiz, Aymeric Laporte, Unai Simón și Mikel Oyarzabal au fost notați cu 7.

Selecționerul Luis de la Fuente a primit nota 8, L’Équipe apreciind controlul exercitat de echipa sa și faptul că Spania nu a părut pusă în pericol pe durata partidei.

În urma rezultatului de la Dallas, Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale, în timp ce Franța va disputa meciul pentru locul al treilea.