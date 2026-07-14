Emmanuel Macron i-a acordat lui Keir Starmer Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție a Franței

Emmanuel Macron i-a înmânat luni lui Keir Starmer Legiunea de Onoare, în semn de recunoaștere a colaborării dintre Franța și Regatul Unit în afacerile de politică externă, de la susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse, până la coordonarea în criza energetică generată de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Premierul britanic a primit gradul de Mare Ofițer al Legiunii de Onoare în timpul vizitei sale la Paris, unde a participat la summitul Coaliției de Voință și la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței, potrivit președinției franceze, citate de AFP.

Emmanuel Macron și Keir Starmer sunt considerați principalii inițiatori ai Coaliției de Voință, format care reunește statele dispuse să ofere sprijin diplomatic și militar Ucrainei. Prima reuniune a coaliției a avut loc la Londra, la 2 martie 2025, și a avut ca obiectiv pregătirea garanțiilor de securitate care ar urma să fie oferite Ucrainei în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia.

La summitul desfășurat luni la Paris au participat reprezentanții a 37 de state, printre care președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefii de stat și de guvern și-au reafirmat angajamentul de a intensifica sprijinul pentru Kiev și de a menține presiunea asupra Rusiei.

Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru la 22 iunie, după mai multe luni de presiuni interne în Partidul Laburist. Acesta urmează să îi predea conducerea guvernului și a formațiunii politice lui Andy Burnham, la 20 iulie.

Premierul Starmer este primul prim-ministru britanic care primește Legiunea de Onoare. Singurul alt lider britanic care a fost onorat de statul francez este Winston Churchill, care a primit cea mai înaltă distincție, Marea Cruce a Legiunii de Onoare.