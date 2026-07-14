Andy Burnham își asigură conducerea Partidului Laburist și se pregătește să devină premierul Marii Britanii

Andy Burnham este pregătit să devină următorul prim-ministru al Marii Britanii, după ce și-a asigurat sprijinul a 349 de parlamentari laburiști, scrie The Guardian.

Printre susținătorii săi se află și toți membrii eligibili ai actualului cabinet condus de fostul premier Keir Starmer, iar asta face imposibilă strângerea numărului necesar de nominalizări pentru un contracandidat.

Luni, Andy Burnham a primit încă 27 de nominalizări, ajungând de la 322 la 349 de susținători. În aceste condiții, au mai rămas doar 54 de parlamentari care nu l-au susținut.

Printre aceștia se numără Keir Starmer și Shabana Mahmood, care nu poate face nominalizări fiindcă ea ocupă funcția de președintă a Comitetului Executiv Național (NEC).

În această situație, pentru a intra în cursa pentru conducerea partidului, un candidat ar avea nevoie de cel puțin 81 de nominalizări, prag care nu mai poate fi atins acum de niciun alt parlamentar.

Acesta urmează să preia oficial conducerea Partidului Laburist vineri, în locul lui Keir Starmer, iar lunea viitoare este așteptat să devină prim-ministru al Marii Britanii. Înainte de acest moment, el va participa la o reuniune online cu parlamentarii laburiști, cărora le va cere să fie uniți în jurul noii conduceri.

„Am promis să construiesc un cabinet «bisericesc larg», așa cum este tradiția mișcării laburiste”, a declarat acesta.

El a spus că toate numirile pe care le va face săptămâna viitoare se vor baza pe faptul că Partidul Laburist trebuie să reprezinte toate curentele interne și să valorifice „contribuția, experiența și angajamentul” membrilor săi.

În încercarea de a îmbunătăți relația dintre conducerea partidului și parlamentarii britanci, Andy Burnham a promis și o schimbare de abordare.

„Vreau să creez o echipă și o cultură în care toată lumea este apreciată, văzută și ascultată”, a spus el.

Totodată, Burnham a afirmat că își dorește să fie „responsabil, vizibil și accesibil”, astfel încât opiniile parlamentarilor și ale comunităților locale să ajungă la conducerea partidului și la miniștri.

Cum va arăta viitorul Guvern britanic

Andy Burnham a precizat că viitorul său guvern va pune destul de mult accent pe dezvoltarea economică în toate regiunile țării, pe transferul unei puteri mai mari către comunitățile locale, inclusiv pe reducerea costului vieții, care va fi una dintre principalele priorități.

Accentul care va fi pus pe descentralizare și pe dezvoltarea nordului Angliei a stârnit totuși îngrijorări în rândul unor parlamentari laburiști.

Conform The Guardian, aceștia se tem că avantajele noii conduceri vor fi resimțite în primul rând de parlamentarii din nordul țării sau de cei apropiați de ceea ce unii numesc „mișcarea laburistă albastră”.

La începutul discursului său, Andy Burnham i-a adus și un omagiu fostei deputate britanice, Ann Widdecombe, spunând că gândurile membrilor Partidului Laburist sunt alături de familia și prietenii acesteia.

Acesta a cerut totodată ca poliția britanică să primească „resursele și spațiul de care au nevoie” pentru a investiga moartea acesteia.