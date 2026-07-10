Suspectul în cazul uciderii fostului ministru Ann Widdecombe a fost arestat

Suspectul, un cetățean britanic alb, a fost arestat la o adresă din Newton Abbot în această după-amiază și se află în custodia poliției, scrie The Independent.

Detectivii au pornit o anchetă de crimă după moartea lui Ann Widdecombe, după ce aceasta a fost găsită cu răni grave la domiciliul ei.

Cadavrul fostului ministru conservator a fost descoperit joi dimineață, iar moartea sa a fost anunțată vineri dimineață.

Inspectorul-șef detectiv Ilona Rosson a îndemnat martorii să se prezinte să spună tot ce au văzut, spunând că ancheta avansează într-un „ritm semnificativ”.

De-a lungul carierei sale politice, Ann Widdecombe a fost o eurosceptică proeminentă și a susținut campania Vote Leave în timpul referendumului Brexit din 2016.

A devenit membră a Partidului Brexit din 2019 și a fost europarlamentar reprezentând sud-vestul Angliei la Bruxelles între 2019 și 2020, înainte de a se alătura partidului Reform UK al lui Nigel Farage în 2023.

De asemenea, a fost cunoscută pentru opiniile sale social-conservatoare, care includeau opoziția față de legalitatea avortului și extinderea drepturilor comunității LGBTQ+.