Cum a funcționat rețeaua de fraudare a Bacalaureatului din 2023 până în prezent: zeci de candidați au primit subiectele și răspunsurile prin căști ascunse

Cele cinci persoane suspectate că au creat gruparea de fraudare a Bacalaureatului au fost reținute, însă magistrații Tribunalului Alba au decis luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 4 iulie, potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Acestea sunt cercetate pentru „divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, printr-o rețea de persoane (2023–2026)”.

Modul de operare

Din actele de urmărire penală efectuate de anchetatori a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala că, în perioada 2023–2026, cei 5 inculpați au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenelor, pentru obținerea unor sume de bani.

„Astfel, unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar inculpații le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată”, arată procurorii.

Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.

Pe durata controlului judiciar, cei cinci au obligația să respecte obligațiile impuse și să nu ia legătura cu ceilalți inculpați ori cu alți participanți la activitatea infracțională de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, săvârșite în scopul fraudării examenelor. Acestora li s-a atras atenția că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

Peste 40 de percheziții în cinci județe

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au făcut vineri zeci de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu după ce s-ar fi încercat fraudarea bacalaureatului prin divulgarea subiectelor înainte de proba de examen.