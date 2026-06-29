Un elev din Târgu Jiu a dat prima probă de bacalaureat din spital. Este posibil să susțină și a doua probă în aceleași condiții

Un elev din Târgu Jiu a susținut proba la Limba Română din salonul de spital, după o operație de apendicită, a anunțat Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

„Examenul de Bacalaureat sau «testul maturității» a început cu o provocare neprevăzută de ordin medical pentru elevul Răzvan Coșoreci, absolvent al Colegiul Național «Ecaterina Teodoroiu» (CNET) Târgu Jiu. Adolescentul a fost suspus de urgență unei investigații chirurgicale în cursul după-amiezii zilei de duminică, iar astăzi, luni, 29.06.2026, a susținut prima probă scrisă a examenului de bacalaureat de pe patul de spital”, a transmis Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

I-a fost aprobată cererea de a susține examenul din spital

În urma operației, elevul s-a aflat într-o stare bună. Pentru a nu rata prima probă de bacalaureat, acesta a solicitat și a primit aprobarea de a susține prima probă scrisă în condiții speciale.

Pentru a-i asigura condițiile optime pentru desfășurarea examenului, Inspectoratul Școlar Gorj, conducerea spitalului, cât și personalul medical al Secției Chirurgie Generală II s-au mobilizat:

Salonul de spital a fost transformat temporar în sală de examen;

Supravegherea audio-video a fost instalată conform legii;

Comisia de examen din centrul de examinare al Colegiului National Ecaterina Teodoroiu Târgu-Jiu s-a deplasat la unitatea medicală pentru ca examenul să se desfășoare conform legii.

„Prima probă scrisă, cea la Limba și Literatura Română, a fost susținută de Răzvan direct din patul de spital. Întreaga procedură s-a desfășurat în condiții optime și fără niciun fel de incidente”, a mai transmis Spitalul Județean.

Este posibil să susțină și a doua probă în aceleași condiții

„Având în vedere perioada necesară pentru recuperarea postoperatorie, este foarte probabil ca și a doua probă scrisă să fie susținută de Răzvan în exact aceleași condiții, tot din incinta spitalului”, se mai arată în postarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.