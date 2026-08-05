BAC 2026, sesiunea de toamnă: Miercuri și joi, peste 5.800 de absolvenți de liceu susțin proba orală la Limba străină

În zilele de 5 și 6 august se desfășoară probele pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba modernă din cadrul sesiunii din toamnă a Bacalaureatului 2026.

Potrivit Edupedu, pentru proba la limba străină s-au înscris peste 5.800 de absolvenți de liceu.

Ce conțin cele trei probe

La limba străină, candidații susțin trei probe. Acestea conțin proba de înțelegere a unui text audiat, proba scrisă și proba orală. În timpul audierii nu sunt permise întreruperi, potrivit sursei.

Proba de înțelegere a unui text audiat are durata de 20 de minute. În cadrul acesteia, se evaluează competentele privind receptarea textului audiat.

Proba scrisă are durata de 120 de minute. În cadrul acesteia, se evaluează competentele privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise.

Proba orală are durata de 10-15 minute pentru fiecare candidat. În cadrul acesteia, se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interactiunea orală.

Candidații vor primi sarcinile de lucru imediat după ce asistentul citește instrucțiunile în limba română sau limba maternă, pentru fiecare sală de examen.

Cum se desfășoară proba scrisă

Conform procedurii oficiale, proba scrisă se desfășoară în două părți. Prima parte evaluează „competența de înțelegere a unui text citit”. A doua parte verifică „competența de producere de mesaje scrise”.

Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulație internaţională, studiată pe parcursul învățământului liceal, este înscris pe verso-ul Diplomei de bacalaureat şi pe Certificatul de competenţă lingvistică.

Joi și vineri va avea loc evaluarea competențelor digitale, potrivit aceleiași surse.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august, până la ora 12:00. Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații atât în aceeași zi, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și în 19 și 20 august.