Prima pagină » Social » Ministrul interimar al Educației: S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat. Când vor fi afișate rezultatele finale

Ministrul interimar al Educației: S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat. Când vor fi afișate rezultatele finale

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, anunță că evaluarea contestațiilor la Bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice înainte de publicarea rezultatelor finale.
Ministrul interimar al Educației: S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat. Când vor fi afișate rezultatele finale
Sursa foto: Facebook / Mihai Dimian
Gabriel Pecheanu
11 iul. 2026, 20:13, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că procesul de evaluare a lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat 2026 s-a încheiat. Înainte de publicarea rezultatelor finale, autoritățile vor parcurge ultimele etape tehnice necesare validării notelor.

„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale”, a transmis ministrul interimar al Educației.

Mihai Dimian: Profesorii au pus pe primul loc interesul elevilor

În mesajul său, Mihai Dimian a subliniat că sesiunea din acest an s-a desfășurat într-un context dificil, marcat de nemulțumiri legate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și amenințări cu greve, dar și de temperaturile ridicate din luna iunie.

Cu toate acestea, ministrul consideră că profesorii și personalul din învățământ au dat dovadă de responsabilitate și profesionalism.

„Majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulțumesc tuturor!”, a afirmat Mihai Dimian.

Acesta a adăugat că imaginea sistemului de educație este adesea afectată de cazurile izolate care ajung în atenția publică, deși, în opinia sa, cei mai mulți angajați din învățământ își îndeplinesc atribuțiile cu seriozitate.

Mesaj pentru absolvenții care nu au promovat Bacalaureatul

Ministrul interimar al Educației a transmis și un mesaj de încurajare pentru absolvenții care nu au reușit să promoveze examenul în prima sesiune.

„Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, conchide Mihai Dimian.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Ce obiective au intrat de curând pe harta turistică a României. Câteva propuneri de excursii prin țară
G4Media
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
GSP.ro
Jurnalista Gândul Adina Anghelescu cere DIICOT investigarea deep-fake-ului în care are un conflict sângeros cu Mugur Isărescu. Detalii-cheie din plângerea adresată procurorilor
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
Libertatea
Cine este Leonita Xhaka, femeia care îi este alături căpitanului Elveției la Cupa Mondială 2026
CSID
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da