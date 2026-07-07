Contestații BAC 2026: Cum îți poți vedea lucrarea și ce trebuie să știi înainte de a depune contestație

Conform calendarului oficial al examenului, după afișarea rezultatelor inițiale, elevii care doresc să își consulte lucrarea trebuie să depună mai întâi o cerere de vizualizare.

În data de 7 iulie, cererile pot fi depuse în intervalul 14:00 – 17:00, fie la centrul de examen, fie prin e-mail, dacă inspectoratul școlar permite această modalitate.

În aceeași zi, între 17:00 și 18:00, are loc prima sesiune de vizualizare a lucrărilor și pot fi depuse și contestațiile.

Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, în intervalul 09:00 – 17:00, când sunt programate noi sesiuni de vizualizare și poate fi solicitată recorectarea lucrărilor, potrivit programării făcute de fiecare centru de examen.

Cum se desfășoară vizualizarea lucrării

Vizualizarea are exclusiv un rol informativ. Elevul vede lucrarea exact în forma în care aceasta a fost evaluată, însă profesorii desemnați să supravegheze procedura nu au voie să ofere explicații privind punctajul, să justifice nota acordată sau să exprime opinii despre corectitudinea evaluării. Ministerul Educației precizează că această etapă nu reprezintă o recorectare a lucrării și nu presupune reevaluarea răspunsurilor, ci doar consultarea acestora înainte de luarea unei decizii privind contestația.

Ce reguli trebuie respectate în sala de vizualizare

Procedura oficială stabilește și câteva reguli clare. În sala de vizualizare nu este permis accesul cu telefoane mobile, camere foto, dispozitive de înregistrare audio-video sau alte echipamente care pot copia ori fotografia lucrarea. Candidații nu au voie să fotografieze, să filmeze sau să reproducă în orice mod conținutul lucrării. În cazul elevilor minori, vizualizarea poate avea loc și în prezența unui părinte sau reprezentant legal.

Până când pot fi depuse contestațiile

Depunerea contestațiilor este posibilă în perioada 7 – 9 iulie 2026, conform calendarului oficial al examenului. Cererea poate fi depusă la centrul de examen sau transmisă prin mijloace electronice, dacă inspectoratul școlar a stabilit această procedură. După înregistrarea contestației, lucrarea este reevaluată integral de alți profesori evaluatori, fără ca aceștia să cunoască nota inițială.

Ce se întâmplă dacă nota se modifică

Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le cunoască orice candidat. Nota rezultată după soluționarea contestației devine nota finală, indiferent dacă este mai mare, mai mică sau identică cu cea acordată inițial. Cu alte cuvinte, după depunerea contestației nu mai poate fi păstrată nota inițială dacă aceasta se modifică în urma recorectării. Din acest motiv, Ministerul Educației recomandă elevilor să profite de posibilitatea de a-și consulta lucrarea înainte de a solicita reevaluarea.

Când se afișează rezultatele finale

Lucrările contestate vor fi recorectate în zilele următoare, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. Aceste note sunt definitive și vor fi folosite pentru admiterea la facultate și pentru toate procedurile în care este necesară diploma de bacalaureat.

Ce recomandă profesorii înainte de depunerea unei contestații

Profesorii recomandă elevilor să analizeze cu atenție lucrarea și baremul oficial înainte de a solicita recorectarea. Vizualizarea poate ajuta candidatul să înțeleagă dacă răspunsurile oferite corespund cerințelor din barem și dacă există motive reale pentru contestarea notei. În același timp, trebuie avut în vedere faptul că reevaluarea poate conduce atât la majorarea notei, cât și la diminuarea acesteia, motiv pentru care decizia trebuie luată în cunoștință de cauză.