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Bacalaureat 2026: Furtuna a schimbat examenul. 17 elevi au susținut examenul cu subiecte de rezervă

Peste 97% dintre absolvenții înscriși la proba de matematică sau istorie a Bacalaureatului s-au prezentat miercuri la examen. Dintre ei, 17 candidați, din care 11 din București, au susținut proba cu subiecte de rezervă. Măsura specială a fost aplicată din cauza furtunilor și a problemelor de trafic.
Bacalaureat 2026: Furtuna a schimbat examenul. 17 elevi au susținut examenul cu subiecte de rezervă
Sursa foto: Justin Stavaru/Mediafax Foto
Laura Buciu
01 iul. 2026, 16:27, Social
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Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2026), desfășurată miercuri, a fost 97,4%.

S-au prezentat 121.147 de candidați dintr-un total de 124.334 de candidați înscriși pentru susținerea acestei probe (din toate promoțiile).

Dintre cei prezenți, 17 candidați (dintre care 11 din București) au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00, din cauza unor situații excepționale și justificate care au generat întârzierea acestor candidați în raport cu ora inițială de începere.

Nu s-au prezentat 3.187 de candidați, iar 18 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

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