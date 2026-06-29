Bacalaureat 2026, în plină caniculă: Majoritatea sălilor de examen din Timiș nu au aer condiționat. În Sibiu, doar două centre sunt climatizate

Prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026 se desfășoară în condițiile unui val de căldură extremă, cu temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade Celsius în mai multe județe ale țării. Cu toate acestea, numeroase centre de examen din Timiș și Sibiu nu sunt dotate cu aer condiționat, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.

Aproape opt din zece săli din Timiș nu au aer condiționat

În județul Timiș, doar 57 dintre cele 247 de săli de examen sunt dotate cu aer condiționat. Astfel, 190 de săli, reprezentând aproximativ 77% din total, nu beneficiază de sisteme de climatizare, deși județul se află sub cod roșu de caniculă. Din cele 6 centre de examen, doar trei sunt complet climatizate: Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, Liceul Waldorf din Timișoara și Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau Mare. Alte două centre dispun de aer condiționat doar într-o parte dintre săli.

Printre unitățile în care candidații susțin examenul fără aer condiționat se numără Colegiul Național „C. D. Loga”, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Liceul Teoretic „J. L. Calderon”, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, precum și centrele din Deta, Lugoj și Jimbolia. Potrivit sursei citate, multe dintre aceste licee funcționează în clădiri istorice, unde montarea aparatelor de aer condiționat pe fațade este interzisă. În aceste condiții, pe grupurile de părinți au circulat apeluri prin care familiile au fost rugate să împrumute ventilatoare pentru sălile de examen.

Situație similară în Sibiu

Probleme similare sunt semnalate și în județul Sibiu, unde la examen sunt înscriși 2.759 de absolvenți din promoția curentă și 228 de candidați din seriile anterioare. Dintre cele opt centre de examen, doar două beneficiază de aer condiționat: Liceul Teoretic „Constantin Noica” și Colegiul Național „Octavian Goga”, unde susțin examenul peste 700 de candidați. Celelalte șase centre, între care Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul „Școala Națională de Gaz” din Mediaș, nu sunt climatizate.

Ministerul Educației a cerut măsuri pentru protejarea candidaților

Pe fondul temperaturilor extreme, Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care solicită asigurarea apei potabile pentru elevi și profesori, utilizarea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat și, acolo unde acestea nu există, folosirea ventilatoarelor sau a aparatelor mobile de climatizare. De asemenea, ministerul a cerut identificarea celor mai răcoroase spații disponibile pentru desfășurarea probelor scrise, astfel încât examenul să se desfășoare în condiții cât mai bune pentru candidați.