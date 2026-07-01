Record de vânzări de aparate aer condiționat la Altex

Altex, liderul de piață pe segmentul aparatelor de aer condiționat, a înregistrat vânzări record în condițiile codului roșu de caniculă din întreaga țară. Doar într-o singură zi, compania a vândut de aproximativ trei ori mai multe unități față de media acestei luni.

Cele mai căutate produse sunt aparatele de aer condiționat cu funcție Wi-Fi, consumatorii fiind influențați în decizia de achiziție de factori precum eficiența energetică, capacitatea de răcire și prețul.

,,Ieri am inregistrat un maxim istoric de vânzări, de aproape trei ori mai mare decât media zilnică a lunii. Este un volum de aparate care arată cât de rapid poate reacționa piața atunci când apare o nevoie imediată și cât de importantă este capacitatea retailerului de a răspunde fără blocaje.

În astfel de perioade, diferența nu este făcută doar de preț sau de disponibilitatea produsului, ci de întregul lanț operațional: stocuri, logistică, livrare, instalare și capacitatea de a susține simultan cererea din online și din magazine. Pentru noi, acest vârf de vânzări confirmă atât interesul tot mai mare pentru soluțiile de climatizare, cât și importanța investițiilor în infrastructură, servicii și disponibilitate omnicanal,” a precizat Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Clienții au la dispoziție o gamă variată de aparate, cu sisteme fixe de tip monosplit și multisplit, cu capacități de răcire între 9.000 BTU și peste 24.000 BTU și tehnologii Inverter. Aparatele de aer condiționat sunt utilizate tot mai frecvent și pentru funcția de încălzire în sezonul rece, datorită eficienței energetice ridicate.

În topul vânzărilor se află aparatele de aer condiționat, de tip monosplit, cu o pondere de 80% din totalul achizițiilor pe acest segment. Funcția Wi-Fi rămâne cea mai apreciată de către clienți, permițând controlul temperaturii de la distanță, direct de pe telefonul mobil.

,,Clienții nu caută doar un produs, ci o soluție completă – care include produsul, finanțarea, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune. Altex oferă această soluție la nivel național în condiții optime“ a completat Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Aparatele de aer condiționat au în medie 36 de luni garanție și o durată medie de viață de aproximativ 10 ani. În cazul în care spațiul locuinței depășește 50 mp, este nevoie de o capacitate suplimentară de răcire iar mulți clienți optează pentru achiziția unui al doilea aparat.

Prețul aparatelor de aer condiționat pornește de la 999 lei și depășește 10.000 lei pentru cele multisplit.

Serviciile suplimentare disponibile includ demontarea aparatelor vechi, instalarea echipamentelor noi, precum și servicii de reparații și revizie. Prețul instalării unui aparat de aer condiționat este de la 699 lei și include kit-ul de montaj.