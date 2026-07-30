Carrefour România susține inițiativele ample locale și devine partener Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei, ce are loc pe Insula de Agrement Bacău în perioada 30 iulie – 2 august. Prin intermediul programului exclusiv Deschidem Vinul Românesc, retailerul aduce publicul tânăr mai aproape de producătorii locali și creează cadrul perfect pentru a celebra și a fi împreună în spațiul experiențial Wine Island.

„Gustă noul val de vin românesc”

Sub acest mesaj, festivalierii sunt invitați să descopere o selecție rafinată de vinuri și cocktailuri la standul Wine Island. Conceptul barului a fost dezvoltat în parteneriat cu crama Caii de la Letea, unul dintre producătorii de tradiție susținuți prin programul național „Deschidem Vinul Românesc” încă din 2020.

„Să fim aproape de clienții noștri înseamnă să le înțelegem stilul de viață și să fim prezenți în momentele care contează pentru ei. Pentru publicul Young Island Festival curios, deschis și care caută experiențe noi, am creat un spațiu care să răspundă întocmai acestei energii și să unească două componente prioritare pentru noi: comunitățile și producătorii locali. Vinul românesc are o poveste extraordinară, iar noi vrem să o aducem în mijlocul oamenilor”, susține Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-Commerce Carrefour România.

Pe durata festivalului, vizitatorii vor putea degusta vinuri din portofoliul Caii de la Letea, disponibile în rețeaua națională a retailerului, precum gama Geneza și Băiatul în Iarbă, disponibile exclusiv în magazinele Carrefour, prosecco sau cocktailuri răcoritoare pe bază de vin alb, rose și roșu.

De asemenea, tot la standul Carrefour, festivalierii regăsesc spații special destinate pentru relaxare între momentele artistice, dar și activări în cadrul cărora pot câștiga premii inedite, potrivite pentru sezonul estival.

O platformă de creștere pentru producătorii români

Prezența la Young Island Festival reprezintă o extensie firească a strategiei Carrefour de a promova vinul românesc în contexte relevante pentru noile generații de consumatori. Colaborarea de succes cu Caii de la Letea, cramă care numără în prezent 17 etichete în portofoliul retailerului, dintre care 12 vândute în exclusivitate, reflectă impactul direct al parteneriatelor strategice asupra vizibilității brandurilor locale.

Acest demers susține misiunea amplă a programului „Deschidem Vinul Românesc”, lansat de Carrefour România în anul 2019, de a sprijini producătorii autohtoni. În prezent, programul a devenit un pilon esențial pentru viticultura românească, reunind peste 300 de etichete de la 24 crame partenere (dintre care peste 70 sunt vândute exclusiv în Carrefour), alături de zeci de furnizori mici și mijlocii din principalele regiuni viticole ale țării.

Susținerea producției locale rămâne o prioritate strategică pentru Carrefour România, al cărui raion de vinuri numără astăzi peste 1.200 de articole active, mai bine de jumătate dintre acestea provenind din podgoriile românești.

Carrefour România. 470 de magazine multi-format în 113 orașe. Lider în e-grocery

Primul retailer omnichannel din România are un ecosistem complet de cumpărături – în magazin și online, prin carrefour.ro, Bringo și parteneri precum Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol. Programul de loialitate Act For Good din Carrefour app reunește 3+ milioane de utilizatori.

Investiție 100% românească

Carrefour România face acum parte din Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România.

95% furnizori români alimentari. +2.000 producători locali.

Cea mai extinsă rețea locală din retailul românesc, susținută prin programe naționale precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Pilon economic și social

Unul dintre cei mai mari angajatori din țară și companie certificată Top Employer (2023-2026), Carrefour România a contribuit în 2025 cu aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat prin taxe și impozite.