Este întrebarea pe care și-o pune aproape orice medic stomatolog cu propria clinică, într-o piață în care concurența a crescut vizibil, iar pacienții au de ales ca niciodată. Răspunsul scurt, susținut de practica agențiilor specializate: pacienții noi vin, în 2026, din trei surse care lucrează împreună, vizibilitatea în căutarea locală, reputația construită din recenzii și, tot mai mult, recomandările asistenților de inteligență artificială. Reclamele plătite funcționează doar ca accelerator peste această fundație, nu ca înlocuitor al ei.

Concluzia vine de la Peak Med, agenție de marketing care lucrează exclusiv cu clinici stomatologice, în România, Marea Britanie și Statele Unite, și care a construit pe această logică un sistem propriu, PatientFlow OS.

De unde vin, de fapt, pacienții noi?

Drumul tipic al unui pacient către o clinică nouă începe cu o căutare: dentist plus numele orașului sau al cartierului, ori direct un tratament, implant dentar, aparat dentar, albire. Rezultatele afișate pe hartă și în primele poziții primesc cea mai mare parte din atenție, iar pacientul care caută astfel este, de regulă, aproape de decizie.

De aceea, primul pas recomandat de Peak Med este dominanța în căutarea locală: un profil de business complet, informații corecte, fotografii reale și o poziție cât mai sus pe hartă pentru căutările cu intenție mare din zona clinicii. Spre deosebire de o reclamă, care întrerupe pe cineva ce nu căuta nimic, poziția în căutarea locală întâlnește pacientul exact în momentul în care are nevoie de un medic.

„Multe clinici încep cu reclamele pentru că dau senzația de rezultat imediat. Doar că atenția cumpărată dispare odată cu bugetul. Vizibilitatea construită în căutare rămâne a clinicii și se consolidează lună de lună”, explică Adrian Fasole, MEng, PMP, co-fondator al Peak Med alături de Andreea Berghes.

Ce îi convinge pe pacienți să aleagă o clinică și nu alta?

Odată găsite două sau trei clinici, decizia se mută pe încredere, iar încrederea online se construiește în principal din recenzii. Pacientul nu poate evalua calitatea unui tratament înainte să îl facă, așa că se sprijină pe experiențele altora: câte recenzii are clinica, cât de recente sunt, ce descriu concret și cum răspunde clinica la ele, inclusiv la cele critice.

Aici apare și una dintre cele mai frecvente scurgeri de pacienți: clinici foarte bune, cu pacienți mulțumiți, dar cu puține recenzii, pierd în fața unor clinici medii cu reputație bine îngrijită. Construirea sistematică a recenziilor, specifice pe tipuri de tratament și gestionate profesionist, este componenta pe care Peak Med o tratează ca infrastructură a clinicii, susținută de un software propriu dezvoltat inițial pentru piețele din Marea Britanie și Statele Unite.

Ce se schimbă în 2026: pacienții întreabă inteligența artificială

La cele două surse clasice se adaugă una nouă, pe care majoritatea clinicilor nu o iau încă în calcul: căutarea prin inteligență artificială. Tot mai mulți pacienți întreabă direct un asistent precum ChatGPT, Perplexity sau rezumatele generate de Google care ar fi o clinică potrivită pentru un tratament anume. Răspunsul nu este o listă de zece rezultate, ci o recomandare scurtă, cu una sau două clinici numite.

Aceste recomandări se construiesc din aceleași semnale: recenzii consistente, informații clare despre tratamente, prezență în surse credibile. „Într-un răspuns generat de inteligența artificială încap foarte puține nume. Clinicile care se pregătesc acum pentru acest tip de căutare își construiesc un avans pe care concurența îl va recupera greu”, spune Andreea Berghes, co-fondatoare a Peak Med. Optimizarea pentru motoarele generative, cunoscută ca GEO, este parte standard a sistemului PatientFlow OS dezvoltat de Peak Med, nu un serviciu separat.

Pacienții care aleg de la distanță

Un segment aparte, adesea cel mai valoros, îl reprezintă românii din diaspora și pacienții străini care vin în România pentru tratamente ample, atrași de raportul dintre calitate și preț. Acești pacienți nu pot vizita clinica înainte să decidă: aleg exclusiv pe baza a ceea ce găsesc online, de la poziția în căutare și recenzii până la prezența site-ului în mai multe limbi și claritatea explicațiilor despre cum decurge un tratament planificat din altă țară. Pentru clinicile care vor să crească pe acest segment, aceleași fundații, vizibilitate, reputație, informație clară, sunt chiar canalul prin care sosesc aceste cazuri.

Ce rol mai au reclamele plătite?

Reclamele rămân utile, dar cu rolul corect: accelerator, nu temelie. Folosite peste o fundație organică funcțională, campaniile plătite umplu golurile sezoniere, promovează un serviciu nou sau grăbesc creșterea într-o zonă competitivă. Folosite singure, ele țin clinica dependentă de buget: fluxul de pacienți se oprește în ziua în care se oprește plata, iar costul aducerii unui pacient crește constant, pe măsură ce licitațiile de publicitate se scumpesc.

La fel de important este ce se întâmplă după ce pacientul sună sau scrie. O clinică vizibilă, dar care răspunde greu la telefon ori lasă mesajele fără răspuns, pierde pacienți fără să știe. Procesele de la recepție și automatizările care confirmă rapid o solicitare fac parte din același sistem de atragere a pacienților, chiar dacă sunt rareori numite marketing.

Răspunsul pe scurt, pentru proprietarii de clinici

Cum atragi, deci, mai mulți pacienți într-o clinică stomatologică? Construind, în această ordine: vizibilitate în căutarea locală și pe hartă, acolo unde pacienții cu intenție reală caută un medic; o reputație solidă din recenzii reale și recente; o prezență pregătită pentru recomandările asistenților de inteligență artificială; procese care transformă interesul în programări confirmate; și abia apoi reclame plătite, ca accelerator. Este diferența dintre a închiria atenție lună de lună și a deține un activ care aduce pacienți constant.

Medicii care vor să vadă cum stă clinica lor la fiecare dintre aceste capitole pot solicita o analiză gratuită a vizibilității la Peak Med, agenția de marketing dedicată exclusiv clinicilor stomatologice.