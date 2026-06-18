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Fraudă de peste 2,4 milioane de lei la o clinică privată din Ploiești. DIICOT a reținut patru persoane și cercetează alți 13 suspecți

O clinică medicală privată din Ploiești este în centrul unei anchete DIICOT care vizează un presupus mecanism de fraudare a sistemului public de sănătate. Procurorii susțin că, timp de peste un an, au fost raportate și decontate consultații și servicii medicale fictive, prejudiciul estimat depășind 2,4 milioane de lei.
Fraudă de peste 2,4 milioane de lei la o clinică privată din Ploiești. DIICOT a reținut patru persoane și cercetează alți 13 suspecți
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
18 iun. 2026, 13:55, Social
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au anunțat joi reținerea a patru inculpați și plasarea sub control judiciar a altor 13 persoane. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în ianuarie 2025 de un medic specialist, administrator al unei clinici private din municipiul Ploiești. Din grup ar fi făcut parte și alte persoane cu funcții de conducere sau atribuții medicale în cadrul unității, inclusiv manageri, directori, asistenți medicali și medici specialiști.

DIICOT, percheziții efectuate în județele Prahova și Ilfov.

Scopul ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin decontarea către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale care nu ar fi fost efectuate în realitate.

Consultații fictive introduse în sistemele informatice

Conform DIICOT, în sistemul informatic al clinicii ar fi fost introduse date referitoare la consultații și servicii medicale fictive. Acestea ar fi fost validate folosind tokenurile medicilor și cardurile de sănătate ale unor pacienți sau documente emise de Casa de Asigurări de Sănătate. Ulterior, informațiile ar fi fost transferate către sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate. Pe baza acestor date, clinica ar fi generat lunar deconturi, facturi și rapoarte care includeau și serviciile presupus fictive, determinând astfel plata sumelor de către CAS Prahova.

Bonusuri în numerar pentru atingerea „țintelor”

Anchetatorii susțin că angajații implicați ar fi fost recompensați cu sume de bani în numerar, prezentate drept „bonusuri de performanță”. Medicii ar fi fost pontați câte șapte ore pe zi, iar conducerea clinicii ar fi stabilit un obiectiv de minimum 27 de pacienți consultați zilnic. În funcție de contribuția fiecăruia la activitate, personalul medical ar fi primit procente din sumele decontate. DIICOT mai arată că tokenurile medicilor ar fi rămas permanent conectate la calculatoarele clinicii, iar mai multe persoane ar fi avut acces la parolele necesare validării serviciilor medicale.

Medici figurați la muncă în timp ce se aflau în alte locații

Potrivit procurorilor, unele consultații ar fi fost raportate chiar și în zilele în care medicii aveau program în alte puncte de lucru ale clinicii sau nu participau efectiv la activitate. În evidențe, aceștia apăreau ca fiind prezenți și având pacienți programați, iar serviciile respective erau transmise spre decontare. Ancheta a mai stabilit că mai mulți angajați ar fi pus la dispoziția grupării cardurile proprii de sănătate, precum și pe cele ale unor rude sau cunoștințe, pentru introducerea unor servicii medicale fictive.

Percheziții și propuneri de arestare preventivă

În urma celor 33 de percheziții efectuate în județele Prahova și Ilfov, precum și în municipiul București, anchetatorii au ridicat carduri de sănătate, documente, contracte de muncă, sume de bani și echipamente informatice. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 2.415.000 de lei. DIICOT a sesizat Tribunalul Prahova cu propunerea de arestare preventivă pentru cele patru persoane reținute. Procurorii precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.

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