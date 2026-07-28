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Ce alternative au pacienții afectați de greva SANITAS

Activitatea celor aproximativ 400 de spitale care sunt în grevă generală asigură doar o treime din total. Sunt abordate mai ales urgențele, așa că pacienții care au avut programări pentru marți trebuie să găsească alternative.
Ce alternative au pacienții afectați de greva SANITAS
Luiza Moldovan
28 iul. 2026, 13:15, Social
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Greva generală SANITAS de marți din spitalele publice are consecințe directe asupra pacienților.

Activitatea în spitale a fost redusă la cazurile urgente și la intervenții care nu suportă amânare.

Dar ce alternative ar putea avea pacienții direct afectați?

Bogdan Moldovan, medic în Brașov, îi îndeamnă către spitalele private:

Pacienții afectați de greva SANITAS sunt bineveniți la Spitalul Sf. Constantin. Nu fiți triști! Poate e un semn și o șansă!”, scrie acesta pe contul său de socializare.

Spitalele și clinicile private sunt singura alternativă pentru pacienți. Acestea își desfășoară activitatea normal și pot înlocui, în funcție de specialitate, serviciile medicale furnizate de spitalele de stat.

Mai contează, desigur, și condițiile de decontare, însă, în general, unitățile medicale private pot substitui generos serviciile publice amânate de grevă.

Informații de context

Aproximativ 400 de spitale din toată țara sunt în grevă generală pe termen nelimitat.

Personalul medical protestează împotriva proiectului noii legi a salarizării, care prevede reducerea sau înghețarea unor venituri, limitarea sporurilor și lipsa personalului din spitale.

În perioada grevei, spitalele asigură o treime din activitatea normală, abordează urgențele medicale, cazurile fără amânare și operațiile ce reclamă urgență.

Potrivit lui Iulian Pope, președintele Federației SANITAS, urgențele vor fi asigurate, iar personalul medical va încerca să provoace cât mai puțin disconfort pacienților.

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