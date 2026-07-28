Incendiu după coliziunea dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator, pe DN2A, în județul Constanța

UPDATE 13:54:

Incendiul a fost lichidat, iar șoferul autocisternei a fost transportat la spital.

Știrea inițială

Un accident rutier în care au fost implicate o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator s-a produs marți pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova către Constanța, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În urma impactului, autocisterna a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul e însoțit de degajări mari de fum.

Având în vedere că autocisterna transporta benzină, pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri.

Nu există un risc imediat pentru populație

Autoritățile precizează că primele locuințe se află la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație.

La locul intervenției au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

În sprijin au fost trimise și autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de accident.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice informații suplimentare privind cauzele producerii accidentului și eventualele victime.