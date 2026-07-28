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Articol susținut de Matache Măcelarul

VIDEO | Shakshuka picantă cu Durdulii, rețeta rapidă care transformă câteva ingrediente simple într-o masă completă

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Departamentul Social
28 iul. 2026, 13:43, Social
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Shakshuka este unul dintre acele preparate care demonstrează că nu ai nevoie de multe ingrediente pentru o masă gustoasă. Originară din nordul Africii și foarte populară în Orientul Mijlociu, rețeta combină un sos de roșii aromat cu ouă gătite direct în el.

În această variantă, preparatul capătă un plus de consistență datorită cârnaților Durdulii de la Matache Măcelaru’, făcuți din bucăți mari de carne de porc, tocate prin sită de 10, condimentate cu usturoi, piper și boia și afumate la rece cu lemn de fag.

Ingrediente

  • 2 cârnați Durdulii
  • 1 ardei gras
  • 2 roșii mari sau 3 medii
  • 2 ouă
  • ceapă verde
  • sare și piper, după gust
  • opțional, fulgi de ardei iute

Mod de preparare

Rumenește cârnații într-o tigaie sau într-un vas care poate fi introdus ulterior în cuptor. Adaugă ardeiul tăiat julien și gătește-l câteva minute.

Pasează roșiile și toarnă sosul peste cârnați și ardei. Lasă amestecul să fiarbă până când sosul începe să se îngroașe ușor.

Formează două adâncituri și sparge câte un ou în fiecare. Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 8-10 minute, până când albușul este închegat, iar gălbenușul rămâne ușor cremos.

La final, presară ceapă verde tocată și servește preparatul imediat, alături de pâine proaspătă.

Shakshuka este alegerea ideală pentru un prânz sau o cină rapidă, iar Durdulii adaugă textura și gustul care transformă o rețetă simplă într-un preparat consistent și plin de savoare.

Articol preluat din G4Food.ro

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