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Cârnați „durdulii” la grătar cu cartofi copți, o rețetă simplă pentru mesele în familie

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Departamentul Social
04 iun. 2026, 12:18, Social
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Puține preparate se potrivesc mai bine unui prânz petrecut în familie decât cârnații la grătar serviți cu cartofi copți și salată proaspătă. Rețeta este simplă, necesită puține ingrediente și poate fi pregătită atât la grătarul din curte, cât și la picnic.

Pentru această rețetă am folosit cârnații Durdulii de la Matache Măcelaru, care sunt preparați după o rețetă inspirată din măcelăria tradițională. Sunt realizați din carne de porc atent aleasă, tocată mai mare pentru a păstra textura și gustul cărnii în prim-plan.

Condimentați cu usturoi, piper și boia și finisați la fum rece de lemn de fag, acești cârnați „durdulii” capătă o aromă discretă, care îi face potriviți atât pentru grătar, cât și pentru mesele de familie de la sfârșit de săptămână.

Ingrediente

  • Cârnați Durdulii de la Matache Măcelaru
  • 4 cartofi medii
  • salată proaspătă
  • muștar
  • pâine proaspătă

Cum se prepară

Se aprinde grătarul și se lasă până când jarul este potrivit pentru gătit.

Cartofii se spală bine, se învelesc individual în folie de aluminiu și se așază pe grătar. În funcție de mărime, au nevoie de aproximativ 40-50 de minute pentru a se coace complet.

Cârnații se pun pe grătar după ce temperatura s-a stabilizat. Se întorc periodic pentru a se rumeni uniform și pentru a rămâne suculenți la interior.

După ce sunt bine pătrunși, cârnații se scot pe un platou și se servesc alături de cartofii copți, salată proaspătă, muștar și pâine.

O combinație clasică, potrivită pentru orice weekend

Cartofii copți în folie absorb aroma discretă a grătarului și completează foarte bine gustul cârnaților rumeniți. Alături de o salată proaspătă și puțin muștar, rezultatul este o masă consistentă, ușor de pregătit și potrivită pentru momentele petrecute împreună cu familia sau prietenii.

Poftă bună!

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