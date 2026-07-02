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Articol susținut de Cris-Tim

VIDEO: Wrap cu cârnați la grătar, cremă de brânză și muștar. Se prepară în mai puțin de 15 minute

Un wrap gustos poate fi soluția ideală atunci când vrei să pregătești rapid prânzul sau cina. Rețeta de astăzi combină Cârnații Grătărescu de la Cris-Tim cu cremă de brânză, muștar, ardei copt și salată verde, rezultând un preparat consistent, ușor de făcut și potrivit pentru întreaga familie.
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Departamentul Social
02 iul. 2026, 17:59, Social
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Ingredientul principal îl reprezintă Cârnații Grătărescu de la Cris-Tim, creați special pentru grătar. Sunt preparați din carne fragedă de porc, condimentați cu boabe de muștar și usturoi, înveliți în maț natural și afumați cu fum natural de lemn de fag, pentru un gust autentic și o textură suculentă.

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

  • 1 lipie;
  • 2 Cârnați Grătărescu Cris-Tim;
  • cremă de brânză;
  • muștar;
  • ardei copt;
  • salată verde

Primul pas este prepararea cârnaților pe grătar, până când se rumenesc frumos pe toate părțile. După ce sunt gata, lăsați-i un minut să se odihnească, apoi tăiați-i în jumătate.

Întindeți crema de brânză pe toată suprafața lipiei, adăugați muștarul și bucățile de ardei copt. Așezați cârnații fierbinți, completați cu salată verde și împăturiți lipia. Dacă doriți, puteți adăuga și alte ingrediente pe care le aveți la îndemână, precum roșii, castraveți murați sau ceapă roșie.

Pentru un plus de textură, puneți wrapul pe grill timp de unul-două minute, până când lipia devine ușor crocantă.

Rețeta este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru valorificarea cârnaților rămași de la grătar. În plus, este un exemplu că un grătar reușit înseamnă mai mult decât preparate gustoase. Este despre momente petrecute împreună, voie bună și timpul petrecut alături de familie și prieteni.

Video cu rețeta completă este disponibil pe canalul de YouTube G4Food >>
Wrap cu Cârnați Grătărescu și muștar <<

Articol preluat din G4Food.ro

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