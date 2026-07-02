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Reacția lui Ilie Bolojan după ce conturile ROMATSA au fost blocate în cazul Pfizer: „Vom depune o contestație în Belgia”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că sumele către ROMATSA au fost poprite, în cadrul procedurii de executare silită declanșate de Pfizer după procesul pierdut de România privind vaccinurile din pandemie.
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Iulian Moşneagu
02 iul. 2026, 14:37, Politic
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„Aș încheia cu un subiect care a apărut ieri pe agenda publică și anume blocarea conturilor ROMATSA. Așa cum se știe, România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că, după pierderea procesului, autoritățile române au început negocieri cu Pfizer.

„În baza pierderii acestui proces, prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare, dar, așa cum s-a stabilit între reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea face comentarii legate de conținutul acestor negocieri”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Sumele care vin către ROMATSA au fost poprite

Pfizer a declanșat procedura de executare silită prin intermediul unei case de avocatură și al unui executor din Belgia, a mai spus premierul interimar.

„În paralel cu aceste negocieri, firma Pfizer a încredințat unei companii de avocatură și unui executor din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat această procedură pentru ambele entități, atât din Polonia, cât și din România. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la Agenția de Control Aeriană a Europei către ROMATSA, au fost poprite”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, suma care revine anual ROMATSA este de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentința obținută de Pfizer împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro.

ROMATSA și Guvernul vor contesta procedura în Belgia

Ilie Bolojan a anunțat că ROMATSA și avocații Guvernului vor depune, săptămâna viitoare, o contestație în Belgia la procedura de executare.

Firma ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și, pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a spus că obiectivul este ca activitatea ROMATSA să continue fără probleme și, în același timp, litigiul să fie închis într-o formulă acceptabilă și sustenabilă pentru bugetul de stat.

Bolojan a dat asigurări că ROMATSA va funcționa fără probleme.

Compania ROMATSA va funcționa fără probleme în perioada următoare. Are această capacitate de a funcționa, deci nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, a declarat Ilie Bolojan.

ROMATSA a anunțat joi că a fost notificată de EUROCONTROL în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român, pentru o creanță de 3.419.721.100,56 lei.

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