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Un copil de 11 ani a omorât nouă călugări

Un copil în vârstă de 11 ani a omorât nouă călugări. Este vorba despre un accident auto produs în Thailanda. Copilul a furat camioneta tatălui său și a intrat în grupul de călugări care participau la o procesiune.
Un copil de 11 ani a omorât nouă călugări
sursa foto: captură foto X
Petru Mazilu
02 iul. 2026, 17:51, Social
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Un băiat de 11 ani, aflat la volanul unei camionete, a intrat în mijlocul unui grup de călugări thailandezi, ucigând nouă persoane, potrivit Vietnam.VN. Mașina circula cu viteză foarte mare și a spulberat grupul de călugări.

Accidentul s-a produs joi în timpul unui pelerinaj din provincia Mukdahan, în nord-estul Thailandei.

35 de călugări participau la procesiunea care acoperă o distanță de aproximativ 260 de kilometri.

Cum s-a produs accidentul în care au murit nouă călugări

Participanții la pelerinaj mergeau în coloană pe marginea străzii și nu au avut timp să se ferească din fața mașinii.

Potrivit autorităților locale, cinci călugări au murit la fața locului, iar alți patru au decedat la spital. În plus, 13 călugări au fost spitalizați, dintre care trei sunt în stare critică.

Poliția a anunțat că băiatul de 11 ani a fost reținut și va fi interogat în prezența angajaților de la Protecția Copilului. Cauza producerii accidentului este în curs de investigare.

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