Pompierii români, prima intervenție în Franța | Au luptat cu un incendiu de pădure în sudul țării

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat, începând din seara zilei de miercuri și pe parcursul întregii nopți, prima misiune de intervenție în Franța, în zona localității Pouzols – Minervois, din departamentul Aude, în sudul țării, potrivit unei comunicări a DSU.

Cei 23 de pompieri români implicați în intervenție au acționat în sectoarele stabilite de autoritățile franceze, contribuind la limitarea extinderii incendiului și la protejarea locuințelor aflate în zonele de risc.

Misiunea s-a desfășurat în condiții extrem de dificile

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza vântului puternic, reliefului accidentat și vegetației dense, factori care au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare.

Pompierii români au intervenit cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate, cu rezervor de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri și o autospecială radio destinată asigurării comunicațiilor.

La întreaga intervenție au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au făcut parte din modulul României.

Ce este și ce scop are programul european de pre-poziționare

După încheierea misiunii, echipajele și tehnica de intervenție s-au retras în baza operațională pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea pentru eventuale noi solicitări.

România participă, în perioada 1- 31 iulie, prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU, la programul european de pre-poziționare organizat în Franța de Direcția Generală pentru Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO).

Scopul programului este consolidarea capacității de răspuns în cazul incendiilor de vegetație și pădure, reducerea timpului de reacție și îmbunătățirea cooperării dintre echipele de intervenție din statele participante.

Primul contingent român este format din 40 de pompieri și dispune de autospeciale de stingere, o cisternă de mare capacitate, o dronă, o autospecială de comandă și comunicații, precum și echipamente logistice specifice.

La 16 iulie, efectivele vor fi înlocuite de un al doilea contingent, alcătuit din alți 40 de pompieri.