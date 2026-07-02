Prima pagină » Social » Pompierii români, prima intervenție în Franța | Au luptat cu un incendiu de pădure în sudul țării

Pompierii români, prima intervenție în Franța | Au luptat cu un incendiu de pădure în sudul țării

Pompierii români dislocați în Franța în cadrul programului european de pre-poziționare au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, la primul incendiu de vegetație și fond forestier de la începutul misiunii, sprijinind autoritățile franceze în limitarea propagării flăcărilor și protejarea locuințelor amenințate.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Luiza Moldovan
02 iul. 2026, 14:38, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat, începând din seara zilei de miercuri și pe parcursul întregii nopți, prima misiune de intervenție în Franța, în zona localității Pouzols – Minervois, din departamentul Aude, în sudul țării, potrivit unei comunicări a DSU.

Vezi galeria foto
5 poze

Cei 23 de pompieri români implicați în intervenție au acționat în sectoarele stabilite de autoritățile franceze, contribuind la limitarea extinderii incendiului și la protejarea locuințelor aflate în zonele de risc.

Misiunea s-a desfășurat în condiții extrem de dificile

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza vântului puternic, reliefului accidentat și vegetației dense, factori care au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare.

Pompierii români au intervenit cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate, cu rezervor de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri și o autospecială radio destinată asigurării comunicațiilor.

La întreaga intervenție au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au făcut parte din modulul României.

Ce este și ce scop are programul european de pre-poziționare

După încheierea misiunii, echipajele și tehnica de intervenție s-au retras în baza operațională pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea pentru eventuale noi solicitări.

România participă, în perioada 1- 31 iulie, prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU, la programul european de pre-poziționare organizat în Franța de Direcția Generală pentru Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO).

Scopul programului este consolidarea capacității de răspuns în cazul incendiilor de vegetație și pădure, reducerea timpului de reacție și îmbunătățirea cooperării dintre echipele de intervenție din statele participante.

Primul contingent român este format din 40 de pompieri și dispune de autospeciale de stingere, o cisternă de mare capacitate, o dronă, o autospecială de comandă și comunicații, precum și echipamente logistice specifice.

La 16 iulie, efectivele vor fi înlocuite de un al doilea contingent, alcătuit din alți 40 de pompieri.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da