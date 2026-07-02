Recomandările pompierilor pentru un camping în siguranță / Evitați camparea în văi și sub copaci înalți, urmăriți avertizările meteo

Pompierii militari le recomandă persoanelor care aleg să își petreacă timpul liber în natură să respecte o serie de măsuri pentru o campare în siguranță, în contextul în care furtunile se pot produce rapid, în special în zonele montane.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) îi sfătuiesc pe turiști să-și pregătească din timp echipamentul necesar, care să cuprindă inclusiv o trusă de prim ajutor și un spray de stingere a incendiilor, și să urmărească permanent avertizările meteorologice prin aplicația DSU sau prin intermediul posturilor de radio.

Locul pentru campare trebuie ales cu atenție

Pompierii atrag atenția că locul ales pentru campare trebuie stabilit cu atenție și discernământ.

Corturile nu trebuie amplasate sub copaci înalți și izolați, pe creste sau platouri, la baza versanților, în apropierea râurilor ori în văi, unde ploile torențiale pot provoca viituri și inundații rapide.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să evite zonele bogate în zmeură și afine și să nu lase resturi alimentare în apropierea cortului, pentru a nu atrage animalele sălbatice.

Foc de tabără – numai în zonele permise

În ceea ce privește utilizarea focului, pompierii recomandă ca aragazele de voiaj să fie folosite exclusiv în exteriorul cortului, iar în interior să fie utilizate doar lanterne sau felinare alimentate cu baterii.

Focul de tabără trebuie aprins numai în locurile permise, la distanță de pădure și doar după îndepărtarea vegetației uscate din jur.

Totodată, acesta trebuie stins complet înainte de culcare sau înainte de părăsirea locului de campare.

Pompierii mai recomandă evitarea campării solitare în zone izolate.

Dacă acest lucru nu poate fi evitat, turiștii ar trebui să anunțe o persoană apropiată asupra traseului și locului în care intenționează să campeze, să aibă asupra lor o hartă, o busolă și un fluier și să nu se bazeze exclusiv pe telefonul mobil, întrucât semnalul poate lipsi în anumite zone.