Franța: Cel puțin 300 de decese în plus în timpul primului val de căldură din acest an

În timpul primului val de căldură din 2026, în Franța s-au înregistrat „cel puțin 300 de decese în plus”, transmite Public Health France potrivit AFP.

Primul val de căldură din acest an, din Franța, s-a întâmplat în luna mai. Acesta a fost neobișnuit de timpuriu și intens, afectând 17 departamente. 6 departamente au fost clasificate drept zone de „val de căldură”, potrivit sursei citate.

O creștere „de apropape 14%”

Între 24 și 28 mai, „am avut 300 de decese în plus, ceea ce corespunde unei creșteri de aproape 14% ”, a declarat Caroline Semaille, directoarea generală a Sănătății Publice din Franța.

Aceste decese au fost „din toate cauzele”, a specificat ea.

Semaille a adăugat că decesele „nu sunt neapărat legate de valul de căldură sau de temperaturile ridicate”, mai arată sursa.

Începând din 24 iunie, Franța a înregistrat aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită. Temperaturile extreme au afectat țara timp de 11 zile, a anunțat duminică Agenția Națională de Sănătate Publică.

Potrivit instituției, peste 1.200 de persoane au murit pe 24 iunie, iar în zilele de 25 și 26 iunie au fost raportate peste 1.400 de decese zilnic.

Decesele nu au fost atribuite oficial valului de căldură

Conform autorităților, aceste decese nu au fost atribuite oficial temperaturilor extreme. Însă, avertizează că bilanțul final ar putea fi mai ridicat, deoarece efectele căldurii asupra organismului se pot manifesta cu întârziere.

Creșterea mortalității afectează toate grupele de vârstă, însă 85% dintre decesele suplimentare au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani.

Agenția a semnalat, totodată, o creștere de aproximativ 40% a deceselor produse la domiciliu, în special în regiunea Île-de-France.

Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, avertizase încă de sâmbătă că autoritățile observă un număr de decese „mai mare decât în mod normal”. Datele publicate duminică de Santé publique France confirmă această tendință.