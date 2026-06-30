Canicula afectează circulația tramvaielor la Timișoara. Masticul de pe șinele de tramvai s-a topit

„Din cauza temperaturilor de peste 60°C la nivelul șinei, masticul dintre linie și asfalt s-a topit și s-a depus pe calea de rulare și pe boghiurile tramvaielor. Peste 40 de colegi au lucrat toată noaptea, în teren și în depou, la curățarea liniilor și remedierea problemelor. Intervenția continuă și astăzi. Restricțiile în circulația tramvaielor se mențin până când situația va permite reluarea în condiții de siguranță”, se arată în informarea publicată, marți de STPT.

Masticul este un material elastic, pe bază de bitum sau polimeri. Acesta se găsește în jurul șinei, între liniile de tramvai și asfalt. Acesta are scopul de a proteja liniile de infiltrații, dar și de a reduce vibrațiile și zgomotul produse de tramvai precum și de a proteja structura șinei.

Pe imaginile publicate se vede cum materialul adeziv de pe liniile de tramvai este topit. Muncitorii au lucrat după lăsarea serii pentru a degaja drumul. Potrivit sursei citate, sunt vizate două linii de tramvai, 8 și 9. Potrivit unei actualizări ulterioare, circulația a fost oprită pe o parte din tronsonul de cale ferată și pentru liniile și pentru liniile 1 și 2, dar și 5.

Transportul de la Gara de Nord spre alte puncte din oraș precum Bulevardul Regele Carol I, Piața 700 – Gara Est, dar și Gara Est – Spitalul Louis Țurcanu se va face cu microbuze.

Valul de căldură continuă până miercuri. ANM a emis, marți, un cod roșu de temperaturi ridicate, în Banat și Crișana înregistrându-se temperaturi între 35 și 41 de grade, cu disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură-umezeală depășește pragul de 80 de unități.