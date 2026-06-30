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Un român a fost amendat cu 1,8 milioane de euro în Belgia pentru fraudă cu accize la alcool

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, are în prezent reședința în Marea Britanie și execută o pedeapsă cu închisoarea în Spania.
Un român a fost amendat cu 1,8 milioane de euro în Belgia pentru fraudă cu accize la alcool
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/ZUMA Press/Hepta
Oana Antipa
30 iun. 2026, 16:08, Știri externe
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Un român în vârstă de 69 de ani, stabilit în prezent în Marea Britanie, a fost condamnat de Tribunalul Corecțional din Hasselt, Belgia, la o amendă de 1,8 milioane de euro pentru fraudă cu accize la alcool. Hotărârea a fost pronunțată luni și vizează o schemă de evaziune care a implicat sute de transporturi de băuturi alcoolice, relatează publicația La Libre.

Procurorii au solicitat o sancțiune financiară mult mai severă, de 9 milioane de euro. Anchetatorii au susținut că dosarul privește 219 transporturi care au însumat 5,379 milioane de litri de bere, pentru care accizele ar fi fost eludate.

Nu este prima condamnare a românului

Instanța belgiană a reținut că aceasta nu este prima condamnare a bărbatului pentru fapte similare. În anul 2021, Curtea de Apel din Anvers l-a găsit vinovat într-un alt dosar de fraudă.

Atunci, românul a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care cinci luni cu suspendare. De asemenea, instanța i-a aplicat o amendă de 32,7 milioane de euro, însă 32 de milioane de euro din această sumă au fost dispuse cu suspendare.

Condamnat în lipsă, în timp ce se află într-o închisoare din Spania

Procesul de la Hasselt s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, acesta este în prezent încarcerat în Spania.

Decizia Tribunalului Corecțional din Hasselt stabilește o amendă de 1,8 milioane de euro, semnificativ mai mică decât cea cerută de Ministerul Public. Instanța a apreciat însă că există suficiente probe pentru a reține vinovăția în dosarul privind frauda cu accize la alcool.

Cazul se înscrie în seria anchetelor desfășurate de autoritățile belgiene privind fraudele fiscale din comerțul cu produse accizabile, în special alcool, unde prejudiciile pot ajunge la milioane de euro.

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