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Efectele fenomenelor meteo în România. Peste 2.000 de intervenții ale pompierilor într-o singură zi

Fenomenele meteo din ultimele 24 de ore au provocat pagube în mai multe județe. Pompierii au intervenit în peste 2.100 de situații de urgență din întreaga țară.
Efectele fenomenelor meteo în România. Peste 2.000 de intervenții ale pompierilor într-o singură zi
Maria Nițu
30 iun. 2026, 08:52, Social
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Este o perioadă extrem de solicitantă pentru pompierii militari, care au intervenit în 2.129 de situații de urgență în ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Misiunile au inclus acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și intervenții pentru protejarea populației și a bunurilor afectate de fenomenele meteo.

Cele mai multe intervenții au fost realizate de echipajele SMURD, care au răspuns la peste 1.600 de solicitări. În total, 1.636 de persoane au primit îngrijiri medicale de urgență.

În același interval, pompierii au intervenit pentru stingerea a peste 120 de incendii izbucnite în mai multe zone din țară și au reușit să împiedice extinderea flăcărilor și să limiteze pagubele materiale.

Totodată, echipajele operative au desfășurat aproximativ 400 de misiuni în sprijinul comunităților. Acestea au inclus salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, intervenții de descarcerare și alte operațiuni pentru gestionarea situațiilor de urgență.

În urma acestor intervenții, 21 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.

În perioada 29 iunie, ora 08:00 – 30 iunie, ora 08:00, fenomenele meteo au produs efecte în nouă localități din șase județe, adică Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea.

Alte intervenții ale pompierilor implică îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la 38 de imobile, dar și degajarea a 26 de copaci și a unui stâlp de electricitate căzuți pe carosabil.

În urma acestor incidente au fost avariate 40 de autoturisme.

O intervenție deosebită a avut loc în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, unde salvatorii au scos de sub un acoperiș prăbușit o persoană surprinsă de incident. Victima era conștientă și a fost transportată la spital cu traumatisme ușoare.

În ceea ce privește avertizarea populației, autoritățile au transmis 27 de mesaje prin sistemul RO-ALERT. Dintre acestea, 22 au vizat prezența unor animale periculoase în apropierea comunităților din 10 județe.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile transmise prin sursele oficiale și să consulte platforma națională „Fii pregătit”, împreună cu aplicația DSU, pentru informații despre prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

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