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Pompierii români, noi misiuni în Franța și Grecia. Au intervenit alături de echipe din mai multe state europene

Salvatorii români dislocați în Franța și Grecia continuă intervențiile și activitățile de pregătire desfășurate în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.
Pompierii români, noi misiuni în Franța și Grecia. Au intervenit alături de echipe din mai multe state europene
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Sursa foto: IGSU
Oana Antipa
06 aug. 2026, 10:31, Social
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Modulul românesc aflat în Republica Franceză a fost mobilizat, pe parcursul zilei de miercuri, în sectorul de intervenție repartizat, unde a acționat împreună cu echipe din Franța și Serbia pentru limitarea și lichidarea incendiilor de vegetație.

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Pompierii români au intervenit la un incendiu izbucnit în zona locuită Montfort, participând atât la localizarea și stingerea focarelor, cât și la alimentarea cu apă a autospecialelor utilizate de echipele franceze și sârbe. De asemenea, aceștia au sprijinit un elicopter implicat în misiunile aeriene de stingere, asigurând alimentarea acestuia cu apă.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția comună a demonstrat încă o dată eficiența cooperării dintre statele participante în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, mecanism care permite mobilizarea rapidă a resurselor în cazul unor situații de urgență de amploare.

Specialiștii francezi au prezentat modul de desfășurare a intervențiilor aeriene

Pe lângă activitatea operativă, pompierii români au participat și la sesiuni de pregătire organizate de specialiștii francezi din cadrul Détachement d’Intervention Héliporté (DIH).

În cadrul prezentării au fost explicate modul de organizare a intervențiilor aeriene pentru stingerea incendiilor de vegetație, precum și măsurile de siguranță aplicate în astfel de operațiuni, informații menite să contribuie la creșterea interoperabilității dintre echipele participante.

Schimb de experiență în Grecia

În paralel, modulul românesc aflat în Republica Elenă și-a continuat activitatea în baza operațională din Nea Makri, unde au fost organizate sesiuni de instruire și schimb de bune practici.

Pompierii români au prezentat colegilor din Grecia și Franța intervenții complexe desfășurate în România, punând accent pe modul de gestionare a situațiilor de urgență generate de incendiile de vegetație și de fond forestier.

Totodată, participanții au organizat demonstrații privind autospecialele și echipamentele folosite în intervenții, fiind prezentate caracteristicile tehnice, capabilitățile operaționale și modalitățile de utilizare ale acestora în teren.

Personalul rămâne pregătit pentru noi intervenții

IGSU precizează că, pe întreaga perioadă a misiunii din Grecia, modulul românesc și-a menținut capacitatea operațională, atât personalul, cât și tehnica de intervenție fiind pregătite să intervină în orice moment, în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților elene.

Reprezentanții instituției subliniază că participarea la aceste misiuni contribuie atât la sprijinirea comunităților afectate de incendiile de vegetație, cât și la consolidarea cooperării europene în domeniul protecției civile.

În ultimii ani, România a participat în mod constant la misiuni internaționale prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pompierii români fiind solicitați frecvent să intervină în state afectate de incendii de vegetație, inundații sau alte situații de urgență majore.

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