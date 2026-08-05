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Grecia: Un bărbat și-a ascuns tatăl decedat într-un congelator pentru a-i încasa pensia

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din Grecia a fost arestat după ce a ascuns trupul neînsuflețit al tatălui său, în vârstă de 90 de ani, într-un congelator timp de aproximativ doi ani și jumătate pentru a continua să îi încaseze pensia.
Grecia: Un bărbat și-a ascuns tatăl decedat într-un congelator pentru a-i încasa pensia
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 21:46, Știri externe
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Bărbatul a afirmat că tatăl său a murit din cauze naturale și că a decis să ascundă trupul într-un congelator pentru a continua să primească pensia acestuia, relatează agenția ANA, citată de AFP. 

Bărbatul a fost arestat în localitatea Mystras, din sudul Greciei, în apropiere de Sparta. 

La începutul anchetei, suspectul le-a spus polițiștilor că tatăl său locuiește în Atena, fiind îngrijit la domiciliu. 

El le-a furnizat anchetatorilor adresa surorii sale din suburbia ateniană Kaisariani, susținând că acolo s-ar afla bătrânul. 

După ce au identificat-o și au discutat cu aceasta, femeia le-a declarat polițiștilor că tatăl lor se mutase definitiv la Mystras încă din anul 2001, contrazicând astfel versiunea prezentată de fratele său. 

La scurt timp după această verificare, bărbatul a fost arestat. 

În urma unei percheziții, oamenii legii au descoperit cadavrul bărbatului de 90 de ani într-un congelator aflat în subsolul unui hotel închis, folosit ca locuință. 

Bărbatul este acuzat de mărturie mincinoasă, fraudă și încălcarea regimului armelor, după ce la domiciliul său a fost găsită o pușcă cu aer comprimat. 

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