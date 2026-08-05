Grecia: Un bărbat și-a ascuns tatăl decedat într-un congelator pentru a-i încasa pensia

Bărbatul a afirmat că tatăl său a murit din cauze naturale și că a decis să ascundă trupul într-un congelator pentru a continua să primească pensia acestuia, relatează agenția ANA, citată de AFP.

Bărbatul a fost arestat în localitatea Mystras, din sudul Greciei, în apropiere de Sparta.

La începutul anchetei, suspectul le-a spus polițiștilor că tatăl său locuiește în Atena, fiind îngrijit la domiciliu.

El le-a furnizat anchetatorilor adresa surorii sale din suburbia ateniană Kaisariani, susținând că acolo s-ar afla bătrânul.

După ce au identificat-o și au discutat cu aceasta, femeia le-a declarat polițiștilor că tatăl lor se mutase definitiv la Mystras încă din anul 2001, contrazicând astfel versiunea prezentată de fratele său.

La scurt timp după această verificare, bărbatul a fost arestat.

În urma unei percheziții, oamenii legii au descoperit cadavrul bărbatului de 90 de ani într-un congelator aflat în subsolul unui hotel închis, folosit ca locuință.

Bărbatul este acuzat de mărturie mincinoasă, fraudă și încălcarea regimului armelor, după ce la domiciliul său a fost găsită o pușcă cu aer comprimat.