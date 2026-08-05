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Iranul avertizează statele din Golf: Un nou atac american va declanșa riposte asupra infrastructurii energetice din regiune

Autoritățile de la Teheran au anunțat statelor din Golf că orice nou atac al Statelor Unite asupra teritoriului său va fi urmat de represalii care vor viza infrastructura energetică și obiective strategice din regiune. Reacția acestora vine după ce Trump a lansat miercuri noi amenințări.
Iranul avertizează statele din Golf: Un nou atac american va declanșa riposte asupra infrastructurii energetice din regiune
sursă foto: Iranian Army Office via ZUMA Press Wire
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 22:44, Știri externe
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Dialogul Iranului cu statele din Golf a început după ce liderul de la Washington a lansat amenințări la finalul lunii iulie cu atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Astfel, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a purtat discuții cu omologii săi din Arabia Saudită, Turcia și Qatar, precum și cu șeful armatei pakistaneze.

Șeful diplomației de la Teheran a avertizat că în cazul reluării ostilităților de către Statele Unite ale Americii, Teheranul va ataca infrastructura energetică din Golf și bazele americane din regiune, potrivit surselor citate de Reuters

De asemenea oficialul iraniana le-a cerut aliaților din Golf ai Washingtonului să își folosească influența asupra președintelui american pentru a descuraja lansarea unor noi atacuri. 

Țintele Iranului în cazul unei riposte

Un oficial iranian a afirmat că, în eventualitatea unor noi atacuri americane, Teheranul ar putea viza rafinării, rețele electrice, infrastructură de alimentare cu apă, rețele de transport și câmpuri petroliere din statele Golfului. 

Acesta a susținut că Iranul va provoca pagube „mult mai mari” dacă propria infrastructură va fi atacată și a amintit atacurile din 2019 asupra instalațiilor petroliere saudite de la Abqaiq și Khurais, care au redus temporar la jumătate producția de petrol a regatului. 

Sursele susțin că Arabia Saudită, Qatar și Oman au îndemnat Washingtonul să reia negocierile cu Teheranul și să evite o nouă confruntare militară. 

Ulterior, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman ar fi discutat cu Donald Trump, solicitându-i să amâne orice acțiune militară, să revină la negocieri, să susțină un armistițiu și să caute o soluție diplomatică. 

Prin aceste amenințări, conducerea Iranului încearcă să convingă atât Statele Unite, cât și partenerii lor arabi că un nou conflict ar avea consecințe economice și strategice majore pentru întreaga regiune și asupra aprovizionării globale cu energie. 

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