O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, potrivit AP.

Incidentul a determinat închiderea temporară a pistelor și devierea mai multor zboruri.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a descris incidentul drept un posibil „scenariu de atac hibrid”.

Încărcătura a fost dezamorsată

Incidentul a avut loc marți seară, după ce un obiect zburător a fost observat în apropierea aeroportului, unul dintre cele mai importante hub-uri de transport cargo din Europa.

Ambele piste au fost închise, iar autoritățile au trimis la fața locului un robot specializat în neutralizarea explozibililor.

Ulterior, poliția și procurorii au anunțat că un angajat al aeroportului a găsit o dronă în apropierea pistei sudice, la care era atașat un dispozitiv exploziv de origine necunoscută.

Specialiștii au reușit să dezamorseze încărcătura prin îndepărtarea detonatorului.

„O dronă încărcată cu explozibili e un scenariu complet nou”

„Am mai avut incidente cu drone și amenințări de acest tip, inclusiv în contextul atacurilor hibride. Însă o dronă înarmată cu explozibili pe un aeroport reprezintă un scenariu complet nou”, a declarat ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, care și-a întrerupt concediul pentru a merge la Leipzig.

Dobrindt nu a oferit detalii despre tipul explozibilului sau despre posibilii responsabili, precizând că ancheta este în desfășurare.

Este posibil să mai fie o dronă

Autoritățile iau în calcul existența unei a doua drone.

Potrivit anchetatorilor, un alt obiect zburător ar fi intrat în coliziune cu un avion cargo care renunțase la aterizare din cauza închiderii pistei.

Aeronava a fost redirecționată către aeroportul din Hanovra, unde inspectorii au constatat avarii minore.

Pista nordică a aeroportului a fost redeschisă după aproximativ două ore, iar autoritățile au precizat că pasagerii și angajații aeroportului nu au fost în pericol.

Imagini surprinse în apropierea unui avion ucrainean

Traficul aerian de miercuri s-a desfășurat fără perturbări majore.

Fotografiile de la fața locului au surprins echipele de intervenție și robotul pirotehnic în apropierea unui avion ucrainean Antonov.

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante centre logistice din Germania și găzduiește frecvent aeronave cargo ucrainene.

Incidentul are loc la mai puțin de doi ani după un alt caz grav petrecut în același aeroport.

În 2024, o dronă asemănătoare a provocat un incendiu

În 2024, un dispozitiv incendiar a luat foc într-un centru logistic și a provocat incendiul unui container de marfă.

Oficiali occidentali au afirmat atunci că există suspiciuni privind implicarea serviciilor de informații ruse.

În ultimii ani, statele occidentale au acuzat Rusia și persoane care acționează în numele acesteia de organizarea unor acte de sabotaj și a altor incidente pe teritoriul Europei, pe fondul războiului declanșat împotriva Ucrainei.