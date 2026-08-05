Trafic aerian perturbat în Germania după o alertă cu dronă pe aeroportul Leipzig/Halle | Aparatul ar fi fost găsit în apropierea unei aeronave ucrainene

UPDATE 12:53: Aparatul de zbor ar fi fost găsit în apropierea unei aeronave ucrainene

Potrivit publicației germane Der Spiegel, care citează surse din domeniul securității, drona descoperită în apropierea aeroportului Leipzig/Halle ar fi transportat un obiect suspect ce ar putea conține explozibil și un detonator. Conform acelorași surse, aparatul de zbor a fost găsit în apropierea unei aeronave cargo ucrainene. Autoritățile germane nu au confirmat, deocamdată, oficial natura obiectului și nici informațiile privind posibila încărcătură explozivă, iar ancheta este în desfășurare.

Știrea inițială:

Autoritățile au suspendat temporar operațiunile după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului, iar pe una dintre piste a fost descoperit un obiect suspect, relatează Focus Online.

Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, alerta a fost declanșată la scurt timp după miezul nopții, când o dronă a fost observată în perimetrul aeroportului. La scurt timp după incident, autoritățile au decis oprirea traficului aerian până la ora 1:55, pentru verificarea situației și eliminarea oricărui risc.

În aceeași perioadă, pe una dintre piste a fost identificat un obiect suspect. Acesta a fost examinat cu ajutorul unui echipament special utilizat de echipele de intervenție pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Autoritățile germane nu au oferit, deocamdată, mai multe informații referitor la obiectul găsit.

Zboruri de pasageri și aeronave cargo, redirecționate

În urma suspendării operațiunilor, un zbor de pasageri și mai multe aeronave de marfă au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Miercuri dimineață, pista sudică a aeroportului Leipzig/Halle a rămas închisă, ceea ce a provocat perturbări importante în activitatea de transport cargo. În schimb, pista nordică continua să fie utilizată pentru decolări și aterizări, permițând desfășurarea parțială a operațiunilor.

Un aeroport strategic pentru transportul de marfă din Europa

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante noduri logistice din Europa, fiind principalul centru european al companiei DHL pentru transportul aerian de marfă. Din acest motiv, orice întrerupere a activității poate avea efecte asupra lanțurilor logistice și asupra livrărilor internaționale.

Incidentul are loc într-un context în care infrastructurile critice europene se confruntă tot mai des cu alerte de securitate, iar autoritățile tratează cu maximă seriozitate orice apariție neautorizată a dronelor în apropierea aeroporturilor.

Posibile efecte și asupra transportului de mărfuri din Europa

Deși autoritățile nu au indicat, până în prezent, existența unei amenințări confirmate, verificările continuă, iar cauza incidentului nu a fost stabilită oficial. În funcție de durata restricțiilor, întârzierile înregistrate pe aeroportul Leipzig/Halle ar putea afecta fluxurile logistice europene, inclusiv transporturile de mărfuri către alte state ale Uniunii Europene.