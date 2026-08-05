Prima pagină » Știrile zilei » Islanda a emis un ordin de expulzare a unor activiști care se opun vânătorii de balene

Islanda a emis un ordin de expulzare a unor activiști care se opun vânătorii de balene

Toți membrii de pe nava fundației activistului canadian Paul Watson au fost notificați cu privire la un ordin de deportare cu interdicție de întoarcere în Islanda. Aceștia protestau față de vânătoarea de balene.
Islanda a emis un ordin de expulzare a unor activiști care se opun vânătorii de balene
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 aug. 2026, 13:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile islandeze au ordonat expulzarea a 21 de activiști ce protestau față de vânătoarea de balene, potrivit AFP.

Aceștia erau pasageri pe o navă aparținând fundației activistului pentru drepturile animalelor Paul Watson. Nava a fost abordată săptămâna trecută, în timp ce activiștii protestau față de vânătoarea de balene, a declarat poliția islandeză.

Activiștii voiau să blocheze navigația unei nave de vânătoare de balene

Nava Bandero a fost abordată joi noaptea, în largul coastei Islandei. Aceasta a încercat să obstrucționeze navigația navei Hvalur 9, una dintre ultimele nave de vânătoare de balene care încă operează în țară, potrivit sursei.

„Toți membrii echipajului navei Bandero au fost acum notificați cu privire la un ordin de expulzare cu interdicție de a se întoarce”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Gunnar Runar Sveinbjörnsson, pentru AFP.

Potrivit unuia dintre pasagerii săi, nava Bandero intenționase inițial să lovească nava de vânătoare de balene în mare. Fiind prea lentă, aceasta a folosit o barcă gonflabilă pentru a încerca să pună o plasă ce ar putea deteriora elicele. Totuși, nici acest lucru nu a reușit.

Echipajul a fost arestat

Ca răspuns la un apel de urgență din partea echipajului navei Hvalur 9, care se simțea amenințat, garda de coastă și poliția au preluat controlul navei. Ei au adus-o înapoi în portul Reykjavik și au arestat echipajul.

Conform unei liste furnizate de fundație, echipajul era format din cinci americani, patru brazilieni, trei francezi, doi spanioli, un australian, un belgian, un canadian, un german, un britanic, un elvețian și un cetățean din Trinidad.

Interdicția „se aplică pentru o perioadă de minimum doi ani”

Activistul Paul Watson nu se afla la bord. Fundația sa susține că abordarea a avut loc în apele internaționale în timp ce Bandero „monitoriza și urmărise” Hvalur 9 timp de câteva săptămâni. Interdicția de întoarcere în țară se aplică pentru o perioadă de minimum doi ani, a declarat Gunnar Runar Sveinbjörnsson.

Pentru cetățenii Spațiului Economic European (SEE), se aplică doar teritoriului islandez, în timp ce pentru alții acoperă întregul spațiu Schengen.

Islanda, alături de Norvegia și Japonia, este una dintre puținele țări care încă permite vânătoarea comercială de balene. Guvernul islandez intenționează să introducă un proiect de lege în toamnă pentru a interzice această practică, mai arată sursa citată.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Sorin Blejnar, favorizat de Curtea de Apel București, în pofida ultimei decizii a CJUE pe tema prescripției: „Tratatele și convențiile internaționale prevalează în caz de conflict”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia