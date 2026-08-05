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NBC News: SUA dezvoltă o nouă strategie nucleară în cazul unui război cu Rusia și China. Ce opțiuni sunt

Statele Unite dezvoltă o nouă strategie nucleară pentru cazul unui război cu Rusia și China, informează NBC News, citând surse.
NBC News: SUA dezvoltă o nouă strategie nucleară în cazul unui război cu Rusia și China. Ce opțiuni sunt
Sorina Matei
05 aug. 2026, 14:14, Știri externe
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Departamentul Apărării al SUA elaborează o nouă strategie nucleară care pune accent pe utilizarea potențială a armelor tactice cu rază scurtă de acțiune în cazul unui război regional cu China sau Rusia. Această schimbare de doctrină vizează gestionarea unor crize simultane, oferind opțiuni flexibile președintelui SUA în contextul modernizării arsenalelor adversarilor, arată  NBC News.

Noua strategie este elaborată de directorul de politici al Pentagonului, Elbridge Colby. Ultima actualizare a strategiei a fost în 2024. Noua strategie, potrivit NBC News, contestă abordarea anterioară privind armele nucleare, considerată de nezdruncinat timp de decenii.

Mai multe opțiuni „nucleare” pentru președintele SUA

President Donald Trump speaks at the funeral of Sen. Lindsey Graham, R-S.C., at the Washington National Cathedral, Tuesday, July 28, 2026, in Washington. Photo by Alex Brandon/Pool/ABACAPRESS.COM

Potrivit jurnaliștilor, propunerile departamentului implică faptul că strategia nu va elimina nicio opțiune pentru președintele SUA, ci mai degrabă „va extinde spațiul de alegere, oferindu-i opțiuni realiste și credibile, consolidând astfel descurajarea”.

„Credem că avem nevoie de opțiuni nucleare credibile”, a declarat o sursă din Pentagon pentru NBC.

Proiectul este condus de directorul de politici al Pentagonului, Elbridge Colby, și face parte dintr-un proces regulat de revizuire, efectuat de obicei cu fiecare nou președinte.

Colby a pledat de mult timp pentru un rol sporit al armelor tactice, insistând că competitorii americani cred că Washingtonul poate folosi arme nucleare cu rază lungă de acțiune pentru a distruge forțele nucleare ale unui adversar, așa cum este prevăzut de strategia nucleară actuală.

Îngrijorări

congres SUA

WASHINGTON, USA – JANUARY 21: A general view of The US Capitol Building on January 21, 2020 Washington D.C., United States. Yasin Ozturk / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Strategia propusă de directorul Pentagonului a stârnit îngrijorări în rândul unor parlamentari, deoarece ar putea face ca utilizarea armelor nucleare să pară mai puțin amenințătoare sau ar putea duce la o reducere a pregătirii militare în anumite scenarii.

Unii critici cred, de asemenea, că ar putea afecta pregătirea armatei americane, deoarece ar muta accentul pus pe antrenament către o nouă strategie care implică utilizarea armelor cu rază scurtă de acțiune.

Ei cred că, în cazul unei potențiale apocalipse, SUA ar fi mai puțin pregătite să folosească arme nucleare, deoarece armata nu ar fi la fel de informată despre acestea.

„Este greu de imaginat un studiu care ar fi mai în contradicție cu poziția declarată a președintelui (Donald) Trump conform căreia trebuie să facem din nou ca descurajarea noastră nucleară să fie măreață. El își dorește în mod clar mai multe capacități, nu mai puține. Acest studiu este un eșec complet”, a declarat o sursă din Congresul SUA pentru NBC.

Conform surselor canalului, Colby va prezenta concluziile la un eveniment militar cu ușile închise în Nebraska, în timpul unei vizite la Comandamentul Strategic al SUA, care supraveghează forțele nucleare ale țării.

90% din focoasele nucleare ale lumii

Conform unui studiu din februarie 2026 realizat de Federația Oamenilor de Știință Americani (FAS), Departamentul Apărării al SUA deține un stoc de aproximativ 3.700 de focoase nuclare concepute pentru a fi lansate prin rachete balistice și bombardiere strategice.

Rusia și Statele Unite controlează împreună  aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii. Arsenalul Rusiei este estimat la peste 4.300 de focoase nucleare.

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