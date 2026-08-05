China lovește SUA cu noi sancțiuni: restricții la exportul de drone și interdicții pentru companii americane

Tensiunile dintre cele mai mari două economii ale lumii continuă să mocnească înaintea vizitei așteptate a președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite, programată pentru luna septembrie, în ciuda semnelor de apropiere apărute în timpul întâlnirilor sale cu Donald Trump, desfășurate la Beijing în luna mai, potrivit AP.

Ministerul Comerțului din China a precizat că sancțiunile reprezintă un răspuns la măsurile recente adoptate de SUA, inclusiv interdicția impusă de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) privind importul de drone chinezești și decizia Departamentului pentru Securitate Internă de a adăuga 43 de companii chineze pe lista entităților vizate de Legea pentru prevenirea muncii forțate a uigurilor, măsură menită să blocheze importurile de produse realizate prin muncă forțată.

„Aceste măsuri încalcă grav consensul important la care au ajuns cei doi șefi de stat și afectează serios drepturile și interesele legitime ale Chinei. China nu are altă opțiune decât să adopte contramăsuri necesare”, a transmis ministerul.

Instituția a subliniat că Beijingul acționează cu reținere și a cerut Statelor Unite să renunțe la măsurile adoptate împotriva Chinei și să înceteze „practicile eronate”. Totodată, a avertizat că vor urma noi sancțiuni dacă Washingtonul va introduce alte restricții împotriva Chinei.

Beijingul va analiza de la caz la caz exporturile de vehicule aeriene fără pilot, componentele esențiale ale acestora și tehnologiile asociate care figurează pe lista bunurilor cu dublă utilizare, civilă și militară, supuse controlului la export.

Companiile americane, sancționate

Șase entități americane, inclusiv Applied DNA Sciences Inc. și organizația neguvernamentală Human Rights in China, au fost incluse pe lista sancțiunilor și nu vor mai putea desfășura activități comerciale sau alte operațiuni cu entități din China.

Ministerul Comerțului a anunțat, de asemenea, că investighează impactul asupra securității naționale al programelor informatice pentru tipărire și al echipamentelor de birou importate, fără a preciza companiile vizate.

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței a transmis că firmele din SUA care efectuează inspecții în fabrici în numele entităților chineze pentru obținerea certificării CCC nu vor mai putea furniza aceste certificări.

Certificarea CCC (China Compulsory Certification) atestă că produsele electronice respectă standardele minime de siguranță. Noua regulă îi va obliga pe producătorii americani de echipamente electronice certificate să apeleze la auditori din afara Statelor Unite sau la alte organisme de certificare desemnate în afara SUA.

În decembrie, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA a interzis importul de noi drone produse în China, însă ulterior a modificat decizia pentru a permite intrarea pe piață a unor modele.

Săptămâna trecută, FCC a anunțat și interzicerea importului de noi roboți umanoizi și invertoare electrice fabricate în străinătate, invocând riscuri la adresa securității naționale, o măsură care vizează, în fapt, China.