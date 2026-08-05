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China anunță un nou record în infrastructură: tunel de mare viteză construit sub fluviul Yangtze pentru trenuri de 350 km/h

China a finalizat excavarea celui mai lung segment continuu al unui tunel feroviar de mare viteză construit sub fluviul Yangtze, un proiect considerat de autorități o realizare majoră în domeniul ingineriei și al infrastructurii de transport.
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Oana Antipa
05 aug. 2026, 11:55, Știri externe
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Tunelul va face parte dintr-o viitoare linie de cale ferată de mare viteză, iar traversarea fluviului va dura doar două minute, relatează South China Morning Post.

Un utilaj de dimensiuni record a realizat excavarea

Lucrările au fost efectuate cu ajutorul utilajului de forare „Linghang”, considerat cel mai mare utilaj de acest tip construit în China pentru proiecte de cale ferată de mare viteză.

Potrivit autorităților chineze, mașina a excavat un tronson subacvatic continuu de 11,3 kilometri, stabilind un record pentru un utilaj cu un diametru de aproximativ 15 metri.

Tunelul Chongtai, aflat în construcție sub fluviul Yangtze, urmează să fie finalizat până la sfârșitul acestui an și va lega insula Chongming, administrată de Shanghai, de orașul Taicang, din provincia Jiangsu.

Trenurile vor circula cu până la 350 km/h

Noua infrastructură este proiectată pentru trenuri de mare viteză care vor putea circula cu 350 km/h, ceea ce va transforma tunelul în cel mai rapid tunel feroviar subacvatic din lume destinat unor astfel de garnituri. Traversarea fluviului Yangtze prin tunel este estimată să dureze aproximativ două minute.

Construcția se află la aproximativ 89 de metri sub albia fluviului, iar inginerii au fost nevoiți să respecte standarde de precizie extrem de stricte pentru a evita deviațiile de traseu, care ar putea afecta siguranța circulației la viteze atât de ridicate.

Investiții de miliarde în rețeaua feroviară

Valoarea investiției în tunelul Chongtai este estimată la peste 7,1 miliarde de yuani (aproximativ un miliard de dolari).

Proiectul reprezintă o componentă a viitoarei linii feroviare de mare viteză Shanghai – Chongqing – Chengdu, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport din China.

Potrivit estimărilor oficiale, întreaga magistrală va avea aproximativ 2.000 de kilometri și va necesita investiții de peste 530 de miliarde de yuani (circa 78 de miliarde de dolari).

Impact economic și tehnologic

Autoritățile chineze afirmă că noua linie feroviară va conecta unele dintre cele mai importante centre industriale și tehnologice ale țării, reunind peste un sfert din capacitățile avansate de producție și aproximativ 40% dintre laboratoarele strategice de cercetare ale Chinei.

Reprezentanții companiei China Railway Tunnel Group susțin că proiectul demonstrează maturitatea tehnologiilor dezvoltate de industria chineză pentru construirea tunelurilor feroviare de mare viteză subacvatice și că experiența acumulată ar putea fi folosită și în alte proiecte de infrastructură.

Un reper pentru infrastructura feroviară mondială

China deține deja cea mai extinsă rețea de cale ferată de mare viteză din lume, iar investițiile în astfel de proiecte reprezintă una dintre prioritățile strategiei sale de dezvoltare economică. Noul tunel de sub fluviul Yangtze consolidează această poziție și evidențiază competiția globală pentru dezvoltarea unor infrastructuri de transport tot mai rapide și mai complexe.

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