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Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns la ÎCCJ, rechemați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Zeci de oameni s-au adunat pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns miercuri la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Și mercenarul Horațiu Potra a ajuns la ÎCCJ. Zeci de oameni s-au strâns pentru susținerea fostului candidat.
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Gabriela Devreme
05 aug. 2026, 11:01, Politic
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Miercuri, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Horațiu Potra a ajuns la ÎCCJ.

Dosarul a fost amânat pe 29 iunie de către ÎCCJ, pentru data de 5 august.

În acest dosar este vizat și mercenarul Horațiu Potra, precum și alți 20 de inculpați.

Zeci de oameni s-au adunat în fața ÎCCJ, pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Procurorii îl acuză pe fostul candidat că s-a întâlnit cu Potra și a discutat planul, a transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în emisiuni TV, a apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Rechizitoriul detaliază cum, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online. Acestea promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse.

Ele au vizat amplificarea tensiunilor sociale, folosind platforme ca Facebook și TikTok, unde s-au viralizat masiv mesaje pro-Georgescu și materiale instigatoare la violență.

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