Mercenarul Horațiu Potra, pus în libertate și plasat în arest la domiciliu de Curtea Supremă de Justiție. Ce obligații are

Judecătorii ÎCCJ au admis contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a8.

Magistrații au înlocuit astfel măsura arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu (date de stare civilă) pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2026 până la data de 16 iulie 2026, inclusiv.

În baza art. 221 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu inculpatul Potra Horaţiu are următoarele obligaţii: