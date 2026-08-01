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DIICOT: Cinci inculpați din gruparea de criminalitate organizată de la Brăila, arestați preventiv

Curtea de Apel București a dispus vineri arestarea preventivă a cinci inculpați din dosarul grupării de criminalitate organizată destructurate de DIICOT, admițând contestația procurorilor. Aceștia sunt cercetați pentru tentativă de omor calificat, trafic de persoane, proxenetism și alte infracțiuni grave.
DIICOT: Cinci inculpați din gruparea de criminalitate organizată de la Brăila, arestați preventiv
Sursa foto: Poliția Română
Maria Miron
01 aug. 2026, 08:36, Justiţie
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat sâmbătă că, în 31 iulie, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a admis contestația formulată de instituție și a dispus arestarea preventivă a cinci inculpați din dosar.

Cei cinci sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare și complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, cămătărie, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Dosarul vizează o grupare violentă care acționa din 2021

Ancheta a devenit publică în 16 iulie, când DIICOT și Poliția Română au efectuat zeci de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv la o unitate de penitenciar, într-un dosar care vizează o grupare de criminalitate organizată din Brăila.

Potrivit procurorilor, rețeaua era formată din 23 de membri și ar fi fost coordonată de un lider care, împreună cu apropiații săi, controla activitățile grupării încă din 2021.

Anchetatorii susțin că membrii grupării au recurs la violențe pentru a-și intimida rivalii și pentru a-și impune controlul în mediul infracțional. În dosar sunt investigate patru tentative de omor, dar și activități de cămătărie, șantaj, trafic de persoane, exploatarea victimelor prin proxenetism și spălarea banilor proveniți din infracțiuni.

Bunuri de peste 600.000 de euro, ridicate la percheziții

La o zi după descinderi, DIICOT a anunțat reținerea a 19 suspecți și solicitarea arestării preventive pentru 22 de persoane.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 12 autoturisme evaluate la aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcațiuni în valoare de circa 100.000 de euro, peste 80.000 de euro în numerar, o parte dintre bani fiind ascunși în pereții unor imobile, precum și bijuterii, o armă neletală și peste 30 de săbii.

Decizia Curții de Apel București

Prin decizia pronunțată vineri, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT – Structura Centrală și a dispus arestarea preventivă a cinci inculpați, modificând astfel soluția dispusă anterior în cazul acestora.

Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, Jandarmeriei Române și Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

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